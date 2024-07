Caio Barbieri Despedida do SPC, além de Hungria e Joelma marcam 3º fim de semana do Na Praia

Já na terceira semana do Na Praia Festival , a temporada que promete agitar a Capital Federal com uma programação repleta de grandes nomes da música nacional e tem como destaques o show histórico do grupo Só Pra Contrariar (SPC), o qual marca o encerramento da turnê em Brasília, além da apresentação de Hungria, Delacruz e da cantora Joelma, entre outros artistas dos mais diversos estilos, como rap, trap e forró.

“Unir os dois eventos irá proporcionar uma experiência única e com certeza será inesquecível!”, afirma Lucas Mendes, Diretor de Eventos e Turnês do Grupo R2, responsável pela organização do festival.

Com mais de 100 atrações confirmadas, o evento acontece até o dia 14 de setembro e a expectativa é de receber mais de 300 mil pessoas ao longo dos três meses.

“Por meio das nossas redes sociais percebemos que o nosso público tinha interesse em um dia que reunisse grandes nomes do forró. Nunca tínhamos apostado nesse formato, mas atendemos aos pedidos e a recepção da data foi ótima! Estamos animados para viver esse domingo de forró Na Praia”, comenta Daniel Abreu, Gestor Artístico do Grupo R2.

Além das apresentações musicais, o festival conta com uma estrutura completa para receber o público, com opções gastronômicas, bares, áreas de descanso e muito mais.

A venda de ingressos está disponível no site/app R2com.vc , com 15% de cashback para clientes Banco do Brasil, que poderão utilizar o benefício no complexo praiano.

Semana 3

12/07: SPC Acústico 2 – O Último Encontro

13/07: Hungria; Delacruz; Mc Hariel; Orochi convida Chefin; Slipmami

14/07: Calcinha Preta; Joelma; Limão com Mel

Serviço

Na Praia Festival 2024 – China

Data: 28 de junho a setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: pelo app/site R2 com.vc ou

