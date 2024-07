Pedro Reis Coquetel de abertura dos Amigos do Gabão marca início de novas atividades

Na noite dessa quarta-feira (10), a residência oficial do Gabão em Brasília foi palco de um elegante coquetel que marcou o início das atividades de 2024 dos Amigos do Gabão. O evento, organizado pela Embaixada do Gabão no Brasil, reuniu membros da sociedade brasiliense, representantes diplomáticos e entusiastas da cultura gabonesa.

Em seu discurso de abertura, a embaixatriz Julie-Pascale Moudouté-Bell ressaltou o propósito da entidade. “Os Amigos do Gabão, vinculado à Embaixada do Gabão, iniciou suas ações em 2018 com o propósito de fortalecer as relações entre o Gabão e o Brasil, promover o intercâmbio de conhecimentos e experiências intelectuais e culturais entre esses países, em distintas áreas e, também, com o intuito de fomentar ações assistenciais” , disse.

Ela também destacou a importância da associação e a adesão crescente de novos membros. “Desde sua criação, os Amigos do Gabão vêm realizando significativas ações e se consolidando como importante associação em prol de seus objetivos, com crescente adesão de pessoas interessadas em colaborar em suas atividades” , comenta.

Durante o evento, foram anunciados os eventos programados para o segundo semestre, incluindo o esperado evento beneficente anual previsto para o início de novembro e uma viagem ao Gabão em 2025. Os convidados mostraram-se entusiasmados com as novidades e ansiosos para participar das próximas atividades.

O presidente de honra dos Amigos do Gabão, embaixador Jacques-Michel Moudouté-Bell , e a presidente Julie-Pascale Moudouté-Bell, receberam os convidados com hospitalidade e com uma atmosfera de celebração. O coquetel proporcionou uma oportunidade para o fortalecimento de laços entre os presentes e para a promoção da rica cultura gabonesa.

Confira como foi o evento pelas lentes de Rayra Paiva:

M_bála Alfredo Fernandes e Jacques Michel Moudoute-Bell Jacques Michel Moudoute-Bell, Julie-Pascale Moudoute-Bell e corpo diplomático Yannis Tzovas, M_bála Alfredo Fernandes, Bienvenido Ebang e Maria Del Carmen Mai Khalil, Mbapeua Muvanga e Abena Busia Maria Olímpia Gardino, Rosângela Meneghetti, Rita Márcia Machado, Julie-Pascale Moudoute-Bell, Kátia Piva, Rita Pepitone e Ruth Lopes (1) Maria Olímpia Gardino, Rosângela Meneghetti, Rita Márcia Machado, Julie-Pascale Moudoute-Bell, Kátia Piva, Rita Pepitone e Ruth Lopes (2) Yolla Chater, Rosete Karkur e Ana Paula Talavera Nardeci Castro e Jane Farias Elizabeth Campos, Maria José Guimarães, Irene Borges, Jane Godoy, Sandra Costa Cheryll Greene, H.E. Gerard P. W. Greene, Rachel Coupaud e Sneha Reddy João Bosco de Lima e Silva e Jacques Michel Moudoute-Bell Lisia Lima Campos Luciana Adorno Cleusa Carvalho Sandra Costa e Irene Borges Rita Pepitone Ruth Lopes Jacques Michel Moudoute-Bell Bienvenido Ebang, M_bála Alfredo Fernandes, Maria Del Carmen, Jacques Michel Moudoute-Bell, Julie-Pascale Moudoute-Bell e Yannis Tzovas Cheryll Greene, Julie-Pascale Moudoute-Bell e H. E. Gerard P. W. Greene Julie-Pascale Moudoute-Bell e Jane Godoy Nardeci Castro, Ana Paula Talavera, Norma Talavera, Julie-Pascale Moudoute-Bell, Rute Lopes, Maria Lúcia Mouriconi, Karmenisia Aires, Maria Olímpia Wanzenir Edler, Rita Pepitone, Julie-Pascale Moudoute-Bell, Yolla Chater e Rosete Karkur Chico Piva, Jacques Michel Moudoute-Bel, Mário Gardino e Marco Meneghetti Ana Cláudia Miziara, Denise Barbosa, Maria José Guimarães, Elizabeth Campos, Katia Piva, Jane Godoy, Rita Márcia Machado, Julie-Pascale Moudoute-Bell, Paulo Edler e Wanzenir Edler Pedro Moreirae Julie-Pascale Moudoute-Bell e Jacques Michel Moudoute-Bel Julie-Pascale Moudoute-Bell, Jacques Michel Moudoute-Bel e Liz Lobo Julie-Pascale Moudoute-Bell, Jacques Michel Moudoute-Bel Yannis Tzovas, Jacques Michel Moudoute-Bell e Bienvenido Ebang Waltonia Souza, Alexandre Ferro, Tabanez, Rute Raquel, Sylvia Paulucci e Ricardo Viana Marcelo Gonczarowska, Fabiana Ceyhan, Julie-Pascale Moudoute-Bell e Murilo Fagundes Chico Piva, Ana Cláudia Miziara, Katia Piva, John Penney, Miriam Franchini, Gardenia Oliveira e Gilberto Carvalho Ana Cláudia Miziara, Katia Piva e Gardênia Oliveira Rose Borges, Maria Clara Faria, Julie-Pascale Moudoute-Bell e Lisia Lima Campos Marta Lígia, Edna Batista, Tathny Monteiro, Julie-Pascale Moudoute-Bel, Carminha Antoni, Gertrudes Mathias e Marli Viana Alba Chacon, Julie-Pascale Moudoute-Bell e Rhaiana Rondon Fábio Tosta, Julie-Pascale Moudoute-Bell, Tabanez e Kelly Fragoso

The post Coquetel de abertura dos Amigos do Gabão marca início de novas atividades first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .