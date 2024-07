Redação GPS Comédia sobre relacionamento chega ao Teatro do Brasília Shopping

Paquera, namoro, aplicativos de relacionamento, casamento e filho. Na comédia “Ninguém Disse que Era Fácil”, TJ Fernandes fala de assuntos do cotidiano de qualquer casal, mas de uma forma cômica e sarcástica. É o terceiro espetáculo solo do humorista , que em 2023 completou dez anos de experiência no estilo “cara limpa”.

O comediante escolheu esse título pois ele possui a frase tatuada no braço, só que em inglês: “Nobody said it was easy”.

“Tenho essa frase como uma espécie de mantra. Sabe aquele problema que todos passam? Seja em relacionamentos ou não? Pois é, ninguém disse que era fácil. E, muitas vezes, quanto menos fácil, mais engraçado é”, disse o humorista.

Serviço

Stand up “Ninguém Disse que Era Fácil”

Local: Teatro do Brasília Shopping (Asa Norte)

Dias e horários: 13 e 14 de julho, 20h

Ingressos: a partir de 30 reais a meia (à venda no site www.sympla.com.br/tjfernandes)

