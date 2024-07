Redação GPS Com ingresso a partir de R$ 520, salas do Palácio de Buckingham recebem visitação

Em uma viagem turística a Londres , é praticamente impossível não visitar o Palácio de Buckingham , um dos cartões-portais do país e da história inglesa. Para a alegria de quem já está com dia marcado para chegar à capital da Inglaterra , novas salas do local estão abertas para visitação.

Entre os espaços que estão recebendo os turistas está a sala que dá para a varanda de onde a família real cumprimenta a multidão. Os ingressos custam a partir de R$ 520.

Os novos ambientes estarão disponíveis para visita a partir do dia 15 de julho, de acordo com o Royal Collection Trust. Aproximadamente 6.000 pessoas conseguiram ingresso para visitar a ala leste.

Com essa novidade, os visitantes terão acesso ao corredor principal, à sala contígua à varanda, com vista para o famoso “Mall” onde o público se reúne, e 19 salas utilizadas pela família real para suas recepções oficiais.

