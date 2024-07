Caio Barbieri SIA completa 19 anos de contribuição econômica e desenvolvimento para o DF

O Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) está prestes a comemorar seu 19º aniversário e se consolida como um dos principais impulsionadores da economia do Distrito Federal.

Responsável por arrecadar 57% do ICMS (tributo cobrado sobre as mercadorias e serviços comercializados na região), o SIA abriga uma diversidade de empresas e serviços que movimentam a economia local.

Para Bruno Oliveira, administrador do SIA, a melhoria do setor é benéfica para todo o Distrito Federal .

“O nosso setor é um exemplo de gestão eficiente e comprometida, impulsionando o desenvolvimento do Distrito Federal. Estamos focados em investir em infraestrutura moderna e soluções inovadoras, visando criar um ambiente sustentável e dinâmico para promover a economia local e a qualidade de vida de todos os envolvidos”, disse.

Em constante evolução desde a sua criação, o SIA é um complexo industrial e logístico que atrai empresas de diversos segmentos, contribuindo para a geração de aproximadamente 80 mil empregos e atraindo cerca de 300 mil pessoas diariamente.

Recentemente, melhorias significativas na infraestrutura foram realizadas, como a construção de um estacionamento para veículos de grande porte no Trecho 1, o qual visa facilitar a logística e garantir a segurança no tráfego da região.

Outro destaque foi a construção de uma rotatória no final do Trecho 17, melhorando a fluidez do trânsito e reduzindo os riscos de acidentes. Além disso, a implementação de calçadas no Setor de Abastecimento e Armazenamento Norte (SAAN) tem contribuído para a segurança dos pedestres e a organização do fluxo de veículos, atendendo às demandas dos empresários e trabalhadores locais.

