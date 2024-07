Pedro Reis Segunda semana de Brasília Design Week traz programação movimentada

A Brasília Design Week (BDW) 2024 entra na sua segunda semana, trazendo uma série de eventos gratuitos que prometem agitar o cenário cultural da capital. Com exposições, feiras e mostras, a programação é diversa e acessível ao público, consolidando a cidade como um polo de inovação e criatividade no design.

No mezanino do Museu Nacional da República , duas exposições principais destacam-se: uma dedicada aos designers de Brasília e outra aos talentos nacionais, incluindo peças exibidas na Semana de Design de Milão. Sob a curadoria de Nina Coimbra e Dimitri Lociks, as mostras apresentam uma rica seleção de objetos que refletem a identidade cultural brasiliense e o design brasileiro de ponta.

A exposição “Onde o Plano Encontra a Margem”, curada por Nina Coimbra, exibe a produção de design de produto, mobiliário, gráfico e moda do Distrito Federal entre 2022 e 2024. A mostra busca revelar o potencial criativo da região, com destaque para nomes como Samuel Lamas, Rafaela Gravia, Choque Arquitetura e Aciole Felix.

Dimitri Lociks assina a curadoria da mostra “Conexão Brasília”, que explora o papel do design na economia nacional. A exposição destaca a importância das parcerias entre entidades públicas e privadas para o fomento do design e inclui trabalhos de renomados designers como Jader Almeida, Sérgio Matos e Victor Leite.

Além das exposições, a Brasília Design Week 2024 oferece uma série de outras atividades. A Feira Motim, nos dias 13 e 14 de julho, e a Mostra Traços, de 10 a 19 de julho, acontecem no Anexo do Museu Nacional da República, trazendo uma diversidade de produtos e ideias inovadoras. De 9 a 12 de julho, a Mostra de Trabalho no Campo do Design da Universidade Católica e do Instituto Federal de Brasília (IFB) apresenta projetos de estudantes e profissionais emergentes.

Caetana Franarin, idealizadora do projeto, ressalta a importância do evento: “Brasília inspira e expira criatividade. Não há como andar pela cidade sem se deparar com uma grande obra ou expressão artística. É preciso que nossa cidade abrace o design como caminho para seu desenvolvimento sustentável” .

Serviço:

Brasília Design Week 2024

Data: até 4 de agosto

Local: Museu Nacional da República

Exposições principais: “Onde o Plano Encontra a Margem” – curadoria de Nina Coimbra | “Conexão Brasília” – curadoria de Dimitri Lociks

Feira Motim: 13 e 14 de julho, das 16h às 22h

Mostra Traços: 10 a 19 de julho, das 9h às 18h30

Mostra de Trabalho no Campo do Design da Universidade Católica e IFB: 9 a 12 de julho, das 9h às 18h30

Mostra de Trabalho no Campo do Design da UNB e IESB: 16 a 19 de julho, das 9h às 18h30

Edição Especial do Limonada Project: 20 e 21 de julho, das 11h às 19h

The post Segunda semana de Brasília Design Week traz programação movimentada first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .