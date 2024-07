Yumi Kuwano SeaWorld Orlando inaugura nova montanha-russa temática

A oitava montanha-russa do SeaWorld Orlando foi inaugurada no domingo (7). A Penguin Trek tem mais de 900 metros de extensão e alcança velocidade máxima de 70 km/h, em formato de moto para neve. Com tema de pinguins, o brinquedo faz os aventureiros se sentirem participando de uma “missão de pesquisa”. A altura mínima para andar no brinquedo é de 1,07m, portanto é indicado para a família.

Localizada na área “Antarctica Realm”, a atração ainda conta ainda com um bar e um café com culinária italiana e asiática. Ao sair da montanha-russa, os visitantes passam por uma exposição com mais de 300 pinguins, com temperaturas em torno de 1ºC.

O SeaWorld é o parque temático com mais montanhas-russas em Orlando. No ano passado, inaugurou a Pipeline: The Surf Coaster , que imita uma prancha de surfe. Antes, em 2022, havia lançado a Ice Breaker, a primeira montanha-russa de arremesso do parque e considerada a mais íngreme da Flórida.

