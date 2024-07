Redação GPS Saiba os benefícios de praticar exercícios no frio

O inverno está aí e o clima mais frio pode espantar muita gente da academia ou das práticas esportivas. No entanto, para aqueles que relutam em se exercitar nesse clima, saiba que os benefícios de malhar no frio são muitos.

De acordo com um estudo da Universidade de Essex, no Reino Unido, praticar atividade física em temperaturas frias eleva a quantidade de leucócitos e granulócitos, células que são importantes para o bom funcionamento do sistema imunológico, mas é essencial ter cautela com a exposição ao frio para prevenir problemas de saúde.

Entre os benefícios de se manter ativo mesmo nas baixas temperaturas é que atividade física no inverno gasta mais calorias. A nutricionista Camila Nunes explica: “O corpo precisa de mais energia para manter a temperatura corporal em níveis fisiológicos saudáveis, ou seja, seu organismo trabalha mais para manter a temperatura, com essa necessidade de mais energia o resultado é uma maior queima de calorias durante o exercício”, detalha a nutricionista.

Dicas

O professor de educação física Jorge Souza também dá dicas de como iniciar as atividades em dias mais frios. “É importante focar em alongamentos e aquecimento antes da prática. No inverno a musculatura se mantém mais contraída, por isso o risco de lesão aumenta. O aquecimento se torna fundamental para manter seu rendimento durante toda a prática”, justifica o profissional.

Além disso, parar as atividades físicas devido ao frio pode prejudicar a saúde. “Interromper uma atividade física, principalmente no inverno, pode fragilizar o organismo, pois a prática regular de exercícios aumenta a resistência. Também é bom lembrar que atividade física no inverno traz muitos benefícios, incluindo auxílio nos problemas respiratórios como rinite e sinusite, que costumam aparecer nessa época do ano”, ensina Jorge Souza.

The post Saiba os benefícios de praticar exercícios no frio first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .