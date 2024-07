Caio Barbieri Roma-BSB? Embaixador negocia novas rotas aéreas entre Brasil e Itália

O embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese , se reuniu, nesta quarta-feira (10), com o ministro do Turismo , Celso Sabino, e o secretário de Relações Internacionais do Distrito Federal, Paco Britto .

A reunião teve como objetivo discutir maneiras de “reforçar os fluxos turísticos bilaterais” entre Brasil e Itália, “inclusive através da possível abertura de novas rotas aéreas para Brasília”, incluindo o voo Brasília-Roma.

“Existe a possibilidade, sim. Estamos fazendo uma investida com a embaixada para abrir essa rota, principalmente pela grande demanda. A ideia é que o GDF dê um incentivo comercial, como possibilidades de stop-over, para a efetivação desses voos”, destacou Paco Britto. Segundo ele, a companhia responsável pela rota seria a Ita, uma das principais do país.

A Itália foi o 10º principal país de origem de turistas internacionais no Brasil no primeiro quadrimestre de 2024, com um total de 55.165 viajantes. Esse número representa um crescimento de 18,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados do governo federal.

The post Roma-BSB? Embaixador negocia novas rotas aéreas entre Brasil e Itália first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .