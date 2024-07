Redação GPS Produção brasileira “Pedaço de Mim” é quinta série mais assistida no mundo

Estrelada por Juliana Paes e Vladimir Brichta, a nova série brasileira da Neflix, “Pedaço de Mim”, entrou no top 5 das mais assistidas na plataforma, que lista as séries de língua não-inglesa mais vistas no mundo.

Chamada de “Desperate Lies”, em inglês, pouco depois da estreia, ela ficou na quinta posição e teve mais de 1,8 milhão de visualizações desde a última sexta-feira (5).

“Pedaço de Mim” ainda faz parte do top 10 de séries da Netflix em 21 países, como Argentina, Equador, Paraguai, Portugal, Hungria e Polônia.

Na trama escrita por Ângela Chaves, Liana (Juliana Paes) sonha em engravidar e quando consegue descobre que vai ser mãe de gêmeos de dois pais diferentes: um é o seu marido Tomás (Vladimir Brichta) e, o outro, alguém que ela gostaria de esquecer.

