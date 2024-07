Caio Barbieri Políticos do DF homenageiam Ibaneis por aniversário: “Saúde e bênçãos”

Aliados do governador Ibaneis Rocha (MDB) homenagearam o emedebista, que comemora o aniversário de 53 anos nesta quarta-feira (10) com a família.

A governadora em exercício, Celina Leão (PP), fez uma publicação nas redes sociais para celebrar a data do parceiro político: “Os parabéns de hoje são para o meu parceiro, governador Ibaneis É uma grande alegria poder caminhar com você nessa luta por um DF mais desenvolvido. Que seu novo ciclo seja repleto de saúde e bênçãos para que você possa continuar guiando o nosso GDF para o futuro! Conte comigo, casca de bala!”, escreveu.

Da mesma forma, o presidente da Câmara Legislativa, deputado Wellington Luiz (MDB), dedicou homenagens ao colega de partido. “Hoje, tenho o prazer de parabenizar nosso governador Ibaneis. Sua liderança e compromisso com a população têm sido fundamentais para o desenvolvimento do DF. A parceria entre a CLDF e o GDF é crucial. Que possamos seguir avançando e trabalhando pelo bem-estar de todos”, registrou.

Líder do governo na Câmara Legislativa, Robério Negreiros também parabenizou o governador pela data: “Hoje é o aniversário do nosso querido amigo governador @ibaneisoficial . Quero desejar-lhe um feliz aniversário, com muita saúde e paz. Tenho muito orgulho em ser líder deste governo que tem impactado positivamente a vida de todos os moradores do DF”, pontuou.

Veja publicações:

