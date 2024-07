Fernanda Moura Na casa dos pais da noiva, Ana Vitória Maluf e Ivan Rollemberg se casam no civil

Rodeados pela família da noiva, em Cuiabá, Ana Vitória Maluf e Ivan Rollemberg se casaram no civil. O pedido feito pelo renomado dermatologista foi durante uma estadia do casal no Fasano de Angra dos Reis, em novembro de 2023.

Íntima, a cerimônia foi realizada na residência dos pais de Ana Vitória, Verônica e Zezo Malouf. Durante a reunião, o casal que mora atualmente em São Paulo abriu presentes e cartões dos padrinhos.

Em breve, as elites cuiabana, brasiliense, paulista e carioca terão dois compromissos: o casamento religioso no dia 10 de agosto, em Cuiabá, e a grande festa marcada para 7 de setembro, no emblemático Copacabana Palace, para 120 convidados e com cerimonial de Roberto Cohen.

