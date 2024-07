Redação GPS Gucci celebra 60 anos no Japão com exposição

A Casa Gucci anunciou uma nova exposição na Gucci Ginza Gallery, em Tóquio, apresentando bolsas Bamboo 1947 vintage reinventadas por artesãos locais e artistas contemporâneos. A mostra celebra o 60º aniversário da chegada oficial da Gucci no Japão. Para celebrar este marco significativo, a Casa organizará uma série de eventos, reforçando o vínculo partilhado com o povo japonês.

Como parte das celebrações, a Gucci apresentará a exposição “Bamboo 1947: Then and Now – Celebrating 60 years of Gucci in Japan”, que destaca a clássica bolsa Gucci Bamboo 1947. A mostra reunirá artesãos e artistas tradicionais japoneses em um projeto criativo para reimaginar 60 bolsas vintage Bamboo 1947, explorando temas de descoberta e upcycling.

A Bamboo 1947 foi lançada em 1947, quando Guccio Gucci e artesãos florentinos inovaram ao utilizar bambu para alças de bolsas. A peça rapidamente se tornou sinônimo do artesanato e pioneirismo da Gucci. Desde então, cada diretor criativo da Gucci imaginou a Bamboo 1947 sob uma perspectiva contemporânea, unindo passado e presente.

A exposição apresentará 60 bolsas vintage Gucci Bamboo 1947, principalmente das décadas de 1980 e 1990, todas preservadas e valorizadas por seus donos. Estas bolsas serão revitalizadas por um seleto grupo de artesãos e artistas, incluindo o ourives e Tesouro Nacional Vivo Morihito Katsura e sua pupila Naoko Ai; o ceramista Nakazato Hirotsune; o lacador Ai Tokeshi; o fotógrafo Daido Moriyama; e as pintoras Nami Yokoyama e Yui Yaegashi.

As bolsas Bamboo 1947 reinterpretadas serão exibidas na Gucci Ginza Gallery, em Ginza, Tóquio, nos meses de agosto e setembro. Além disso, as peças estarão disponíveis para compra como obras de arte exclusivas.

Serviço

Exposição “Bamboo 1947: Then and Now Celebrating 60 years of Gucci in Japan”

Período: de sexta-feira, dia 02 de agosto, a segunda-feira, dia 23 de setembro, 2024

Local: Gucci Ginza Gallery, Gucci Ginza 6-7F, 4-4-10 Ginza, Chuo-ku, Tóquio

Horário de Funcionamento: das 11:00 às 18:00 (Entradas permitidas até às 17:00)

