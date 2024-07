Redação GPS Fim da novela! Vasco anuncia contratação de Philippe Coutinho

Philippe Coutinho está de volta ao Brasil e vai vestir a camisa do Vasco da Gama . A contratação do craque revelado em São Januário foi finalizada nesta quarta-feira (10) . De volta ao Gigante da Colina após 14 anos de sucesso no exterior, onde defendeu as camisas de Internazionale (ITA), Espanyol (ESP), Liverpool (ING), Barcelona (ESP), Bayern (ALE), Aston Villa (ING) e Al-Duhail (QAT), o jogador chega por empréstimo de uma temporada e vestirá a camisa 11.

“É um sentimento de muita felicidade, alegria e ansiedade. Vivi muito tempo fora, então realmente é um sentimento de estar voltando pra casa, para o lugar onde fui criado, para o lugar que eu amo, o clube que eu amo. Todo mundo sabe, minha família, o quanto eu estou feliz e eles todos estão felizes por essa volta”, disse o novo reforço vascaíno.

Coutinho chegou em São Januário em 1999, aos sete anos de idade, e sempre chamou atenção pelo talento e habilidade. Foi campeão e convocado para todas as categorias de base da Seleção Brasileira até estrear nos profissionais em 2009. Em 2010, marcou seus primeiros gols no time principal na goleada por 6 a 0 sobre o Botafogo e se despediu em junho daquele ano, com 44 jogos disputados.

Na Europa, passou por Internazionale e Espanyol até chegar ao Liverpool, onde viveu a melhor fase da carreira. Ainda teve passagens de sucesso por Barcelona e Bayern de Munique até retornar para Inglaterra, desta vez para o Aston Villa. No último ano, defendeu o Al-Duhail, do Qatar.

Ficha técnica do novo reforço do Vasco:

Nome completo: Phillipe Coutinho Correia

Apelido: Coutinho

Data de nascimento: 12/06/1992 (32 anos)

Local de nascimento: Rio de Janeiro (RJ)

Posição: Meia

Clubes: VASCO DA GAMA, Internazionale (ITA), Espanyol (ESP), Liverpool (ING), Barcelona (ESP), Bayern de Munique (ALE), Aston Villa (ING) e Al-Duhail (QAT).

TÍTULOS: Campeonato Brasileiro Série B (2009), Mundial Sub-20 (2011), Copa Itália (2010/2011), Supercopa da Itália (2010/11), Copa do Rei (2017/18), Supertaça da Espanha (2018), La Liga (2017/18 e 2018/19), Bundesliga (2019-20), Copa da Alemanha (2019-20), Champions League (2019-20) e Copa América (2019)

