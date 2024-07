Redação GPS Festa em torno do deputado federal Antônio Brito reúne a elite política de Brasília

A festa promovida pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, era para os aniversariantes do PSD na Câmara dos Deputados. Mas o evento no Coco Bambu do Lago Sul foi mais que isso. A celebração da noite desta terça-feira (9) foi um ato político em torno do líder do PSD na casa, Antônio Brito (BA). Afinal, por ali passaram não só os pessedistas, mas membros de várias legendas, como os presidentes Valdemar Costa Neto (PL), Baleia Rossi (MDB) e Marcos Pereira (Republicanos), que também sonha em presidir a Câmara.

A festa contou ainda com Arthur Lira (PP-AL), atual presidente, e com vários ministros do governo Lula, como seus correligionários Alexandre Silveira (Minas e Energia) e André de Paula (Pesca) , além de Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), José Múcio (Defesa), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Jader Filho (Cidades), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).

Até mesmo Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL), concorrentes de Brito, estiveram na celebração, que contou com um show do cantor Dudu Nobre. Nascimento faz, nesta quarta-feira (10), a comemoração do seu aniversário. E prometeu aos presentes uma festa para adentrar a madrugada.

Na pista, o apoio do PL

Brito foi, entre os membros do PSD, o mais festejado. Mas o político mais cobiçado da noite era Valdemar Costa Neto, do PL, partido com a maior bancada da Câmara, com 95 deputados federais. Ele dividiu seu tempo em conversas privadas com jornalistas, com Arthur Lira e com o líder do seu partido, o deputado Altineu Cortes (RJ).

Neste cemário, embora ausente, o ex-presidente Jair Bolsonaro também é nome importante na negociação do apoio do partido a Brito. Teoricamente, Elmar Nascimento é apontado como um candidato forte, por ter proximidade com Arthur Lira. Mas Antônio Brito já se reuniu com Bolsonaro na semana passada e conquistou apoio de parte da bancada da legenda.

Também pesa na escolha do PL a intenção de Valdemar Costa Neto. Ele, aliás, segundo a coluna de Bela Megale , de O Globo , fez uma provocação a Kassab: “Vou meter o ferro em você” , disse, segundo relato da colunista. A frase seria uma “brincadeira” por conta das disputas PSD e PL pelas prefeituras de São Paulo, nas eleições deste ano. Mas, continua a jornalista, há um certo incômodo de Valdemar com o líder do PSD, que não atenderia aos seus pedidos por negociações.

Popularidade ajuda Brito

Embora a eleição seja bastante disputada, Antônio Brito tem a seu favor o fato de ser muito querido no meio político. “Ele é um deputado atuante, que defende causas importantes e sabe angariar apoios” , afirmou Paulo Octávio, presidente do PSD-DF, ainda na festa.

A opinião foi reforçada pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. “Ele é muito querido” , afirmou. Kassab ainda destacou que o jantar recebeu diversos ministros e parlamentares bolsonaristas. A presença de nomes como o líder da oposição na Câmara, Filipe Barros (PL-PR), e dos deputados Ricardo Salles (PL-SP) e Julia Zanatta (PL-SC) reforça a opinião de Kassab.

Mas é inegável que o PL será o fiel da balança nesta eleição. Quando Valdemar Costa Neto publicou, em maio, uma foto com Brito nas nas redes sociais, descrevendo-o como candidato à Presidência da Câmara, isso ajudou a impulsionar sua candidatura. Apesar de Bolsonaro afirmar que apoiará o candidato de Arthur Lira na sucessão, há tempo e espaço para o baiano do PSD conquistar mais apoios.

Afinal, Lira só deve anunciar o apoio a um dos candidatos no mês que vem. E tem a seu lado a maior parte da bancada do PL. Mesmo sendo mais próximo de Elmar Nascimento, já citou Brito e Marcos Pereira como nomes respeitáveis para a disputa. Desta forma, a sucessão da Câmara permanece em aberto.

