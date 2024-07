Pedro Reis Dia da Pizza: saiba onde comer em Brasília

No dia 10 de julho, é celebrado nacionalmente o Dia da Pizza, um prato que conquistou o paladar dos brasileiros desde a chegada das primeiras pizzarias no início do século XX. Em Brasília, diversos restaurantes estão com ofertas especiais para essa data tão saborosa. Confira as melhores opções abaixo na seleção que o GPS | Brasília fez.

Grano & Oliva Pizzeria oferece promoção especial

Para celebrar o Dia da Pizza, a Grano & Oliva Pizzeria traz de volta a pizza Regina Margherita, feita com o recheio da burrata. Na promoção, peça uma e ganhe outra, válida nas unidades de Águas Claras, Asa Norte e Asa Sul, para consumo no local ou retirada.

Serviço:

Grano & Oliva Pizzeria

Endereços: 403 Norte, 108 Sul, Águas Claras (Araucárias 635)

Instagram: @granoeolivapizzeria

Don Romano lança opções especiais para comemorar a data

Com mais de 35 anos de história, a tradicional pizzaria Don Romano oferece opções especiais para celebrar o Dia da Pizza. Destaque para a saborosa Pizza Floratta, que acompanha coração de alcachofra marinada em azeite e pimenta roxa, presunto de Parma e parmesão, com preços variando de R$73 a R$105. Outra alternativa é a Pizza Caprese, com mozzarella scala, tomate, mozzarella de búfala, manjericão e molho pesto, custando entre R$68 e R$96. Para quem gosta de sobremesas, a Pizza Nevada, com banana, canela e chocolate branco, é uma excelente escolha.

Serviço:

Don Romano

Endereços: QI 11 do Lago Sul; CLN 209 Bloco D Loja 59 – Asa Norte; e Águas Claras (apenas delivery)

Horário de funcionamento: de segunda a domingo, das 11h30 às 23h

Telefones: 3248-0078 (Lago Sul); 3546-1871 (Asa Norte); e 3435-4030 (Águas Claras)

Instagram: @donromanopizzaria

Los Santos Pizza & Pão oferece promoção especial para o Dia da Pizza

Reconhecida pela qualidade e autenticidade, a Los Santos Pizza & Pão preparou uma promoção especial para homenagear os sabores clássicos: Margherita e Calabresa. No dia 10 de julho, as duas pizzas grandes sairão por R$99,90.

Serviço:

Los Santos Pizza & Pão

Endereço: SRTVN Ed. Radio Center, Loja 54 Asa Norte – Brasília DF

Telefone: (61)98142-0578

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 11h às 23h30; sábado, domingo e feriado, das 16h às 23h30

Instagram: @lossantospizzaepao

Baco traz sabores de Portugal para celebrar a data

Gil Guimarães, chef pizzaiolo e fundador da Baco Pizzaria, apresenta a pizza Sofi’ como uma homenagem à sua casa mais recente em Lisboa. Disponível entre 8 e 31 de julho, a pizza leva queijo amanteigado, chouriço tipo português, tomates orgânicos e crumble de tarte de amêndoas, custando R$99.

Serviços:

Baco Pizzaria

Endereços: CLS 408, Asa Sul, Brasília; CLN 309, Asa Norte, Brasília

Instagram: @bacopizzaria

Casa Baco

Endereço: Casa Park ST SGCV/SUL Lote 22 LOJA 105, Park Sul

Instagram: @casa.baco

Valentina Pizzaria oferece voucher especial

Na Valentina Pizzaria, os clientes que consumirem acima de R$100 no Dia da Pizza ganham um voucher para resgatar uma pizza doce pequena na próxima visita. O voucher é válido até o dia 10 de agosto, com quantidades limitadas.

Serviço:

Valentina Pizzaria

Endereços: 214 Norte e 310 Sul

Telefone: (61)3273-7009

Horário de funcionamento: 11h30 às 15h30 e 18h às 00h

Instagram: @valentinapizzaria

The post Dia da Pizza: saiba onde comer em Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .