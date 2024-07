Pedro Reis Danilo Vale realiza talk sobre a influência de Athos Bulcão no design

O premiado designer Danilo Vale será o destaque desta quarta-feira (10), na Fundação Athos Bulcão, com um talk sobre o “Processo criativo e influência de Athos Bulcão no design”. A palestra faz parte da programação da segunda edição da Brasília Design Week (BDW) e é uma oportunidade única para amantes do design e admiradores do renomado artista plástico que deixou um legado significativo na arquitetura e arte brasileira.

Danilo Vale, conhecido por suas abordagens inovadoras, promete compartilhar visões sobre seu processo criativo, inspirado nas obras de Bulcão – que transformaram Brasília em um museu a céu aberto.

Vale irá explorar como a estética e os métodos de Athos influenciam seu trabalho e o design contemporâneo em geral, proporcionando uma reflexão sobre a importância da arte na formação da identidade visual da cidade

“Brasília inspira e expira criatividade. Não há como andar pela cidade sem se deparar com uma grande obra ou expressão artística. É preciso que nossa cidade abrace o design como caminho para seu desenvolvimento sustentável” , afirma Caetana Franarin, empreendedora e idealizadora do projeto.

A BDW, que este ano se inspira na economia circular, inclui em sua programação exposições, oficinas, palestras e encontros de negócios, buscando estimular a economia criativa da cidade.

Serviço:

Talk com Danilo Vale sobre “Processo criativo e influência de Athos Bulcão no design”

Data: 10 de julho

Horário: 16h30

Local: Fundação Athos Bulcão, 510 Sul

Entrada: gratuita

