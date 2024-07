Caio Barbieri Coach abordará “inteligência emocional e alta performance” para advogados no DF

O advogados que estiverem no Distrito Federal no próximo dia 18 de julho (quinta-feira) poderão participar de uma palestra com Giovani Santos, coach com mais de 30 anos de experiência como gestor e empresário. Ele também preside a Febracis (Brasília-Goiânia), a “maior instituição de coaching sistêmico do mundo”, segundo a própria entidade.

O evento ocorrerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e é parte da programaçaõ do Encontro de Líderes para a Advocacia do Distrito Federal. O tema da palestra será Inteligência emocional e alta performance na advocacia.

O evento, organizado a convite do especialista em direito eleitoral, Everardo Gueiros , tem como objetivo auxiliar no fortalecimento do segmento jurídico.

Para se ter ideia, a advocacia do Distrito Federal conta com mais de 70 mil profissionais atuantes, o que, segundo Gueiros, torna “essencial a busca por estratégias que garantam o sucesso e a excelência na carreira”.

O evento tem vagas limitadas e o acesso é solidário, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Os ingressos estão disponíveis no site sympla.com.br e o início da palestra deve ocorrer às 18 horas.

