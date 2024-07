Redação GPS Cine Brasília oferece programação especial nas férias

As férias da criançada estão garantidas com a Dobradinha de Férias do Cine Brasília, que ocorre de 11 a 31 de julho. A programação foi pensada tanto para os pequenos quanto para os adultos, garantindo entretenimento de qualidade durante o período de pausa escolar.

A partir desta quinta-feira (11), o Cine Brasília apresenta sessões matutinas de filmes infanto-juvenis às 10h, com exceção das segundas-feiras. À tarde, às 14h, há uma sessão extra dedicada ao público jovem. Entre os destaques estão “O Menino e o Mundo”, de Alê Abreu, um aclamado clássico da animação brasileira, e “Divertida Mente 2”, de Pete Docter e Kelsey Mann, a aguardada sequência da animação de sucesso.

De 25 a 31 de julho, “Teca e Tuti – Uma Noite na Biblioteca”, de Eduardo Perdido, Tiago MAL e Diego M. Doimo, entra em cartaz substituindo “O Menino e o Mundo” nas sessões matinais.

Para os adultos, a programação inclui o clássico atemporal “A Batalha de Argel”, de Gillo Pontecorvo, com exibição gratuita em parceria com a Embaixada da Argélia. No sábado, dia 13, será exibido “A Hora da Estrela” na Sessão Acessível gratuita. Além disso, quatro filmes em cartaz possuem recursos de acessibilidade através de aplicativos, garantindo uma experiência inclusiva para todos.

A programação da Dobradinha de Férias ainda traz um curta-metragem novo selecionado na chamada pública, representando o Distrito Federal. Outro destaque é a sessão especial do filme “Sousândrade: O Guesa Errante”, de Maria Maia, também com entrada gratuita, seguida de um debate com a diretora e o cineasta Vladimir Carvalho.

