Artigo: “Dia da Saúde Ocular: veja doenças que podem levar à cegueira”

O Dia da Saúde Ocular, celebrado em 10 de julho, é uma data fundamental para conscientizar a população sobre a importância da saúde dos olhos e a prevenção de doenças que podem levar à cegueira. A visão é um dos sentidos mais importantes para a qualidade de vida, permitindo a realização de atividades cotidianas e a interação com o mundo ao nosso redor.

A conscientização e a educação sobre a saúde ocular são essenciais para incentivar as pessoas a adotarem práticas preventivas e a procurarem atendimento oftalmológico regularmente com um médico oftalmologista.

Entre as principais doenças oculares que podem levar à cegueira reversível, a catarata é uma das mais prevalentes. Caracterizada pela opacificação do cristalino, o que causa visão embaçada e dificuldade para enxergar em ambientes com pouca luz. Embora a catarata seja comum, especialmente entre idosos, ela pode ser tratada com cirurgia, que é altamente eficaz. A prevenção inclui a proteção contra raios UV e o controle de doenças sistêmicas, como o diabetes, que podem acelerar o desenvolvimento da catarata.

O glaucoma é outra doença ocular importante, muitas vezes chamada de “ladrão silencioso da visão”. Ele danifica o nervo óptico, geralmente devido a um aumento da pressão intraocular, e pode levar à perda irreversível da visão se não for tratado precocemente. O glaucoma frequentemente não apresenta sintomas nos estágios iniciais, o que torna os exames oftalmológicos regulares, essenciais para a detecção precoce e acompanhamento correto. O tratamento pode incluir colírios, laser e em alguns casos, cirurgia para reduzir a pressão ocular.

A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é a principal causa de perda de visão entre pessoas com mais de 60 anos. A DMRI afeta a mácula, a parte central da retina.Existem dois tipos de DMRI: seca e úmida, sendo a úmida a mais grave e rápida em sua progressão. A prevenção envolve manter uma dieta rica em antioxidantes, evitar o tabagismo e proteger os olhos dos raios UV. Os tratamentos disponíveis incluem suplementos vitamínicos e injeções intraoculares para controlar a progressão da doença.

A retinopatia diabética é uma complicação do diabetes que pode causar danos significativos à retina e levar à cegueira. Ela ocorre quando os níveis elevados de glicose no sangue danificam os vasos sanguíneos da retina. A melhor forma de prevenir a retinopatia diabética é através do controle rigoroso do diabetes, incluindo uma dieta balanceada, exercícios regulares e medicação adequada. Exames oftalmológicos regulares são fundamentais para detectar alterações precoces na retina e permitir o tratamento adequado, que pode incluir laser, injeções e até cirurgias.

Além de conhecer e prevenir essas doenças, é importante adotar cuidados gerais para a saúde ocular. Isso inclui a proteção contra raios UV, não fumar e beber, não coçar os olhos, manter uma dieta equilibrada rica em frutas e vegetais, além de fazer pausas regulares durante o uso prolongado de dispositivos eletrônicos. Consultas regulares ao médico oftalmologista são essenciais para a detecção precoce de problemas oculares e para garantir que qualquer condição seja tratada adequadamente.

O Dia da Saúde Ocular nos lembra da importância desses cuidados e da necessidade de valorizar nossa visão, adotando hábitos saudáveis.

*Núbia Vanessa Lima, médica oftalmologista do CBV-Hospital de Olhos e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. É Professora Titular de Medicina no Uniceub. Possui Graduação em medicina pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1997); Residência-médica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1999). Fellowship em glaucoma pela Universidade Federal de Minas Gerais (2001); Doutorado em oftalmologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (2012); Pós Doutorado em Oftalmologia pela Unifesp EPM-SP (2018); Co-autora de livros em Oftalmologia.

