Arte, vinhos e gastronomia em Punta del Este

A pouco mais de duas horas de Montevidéu, a cidade uruguaia de Punta del Este , famosa por suas praias e baladas noturnas, quer mostrar que tem muito mais a oferecer e tenta se consolidar como destino de enoturismo

Banhada pelo oceano Atlântico e pelo rio da Prata, há anos a região atrai brasileiros por seus cassinos, praias, noites agitadas e, mais recentemente, por seus vinhos.

Aproveitando este momento de crescimento em busca das vinícolas uruguaias, o Enjoy Punta del Este, o hotel cassino mais conhecido da cidade, lançou neste ano o projeto Punta Wine Trips, com a proposta de unir vinhos, gastronomia e arte local.

A oportunidade surgiu com as novas opções de voos diretos para Punta saindo de São Paulo. São dois tipos de pacotes: com aéreo e apenas terrestre e os roteiros de cinco ou sete dias. A ideia é garantir experiências únicas, paisagens inesquecíveis e um roteiro com o que há de mais exclusivo em Punta. E, claro, incluindo o universo dos vinhos!

Entre as vinícolas do roteiro está a Alto de la Ballena, de onde é possível contemplar a paisagem dos vinhedos e o Cerro Pan de Azúcar. A visita inclui degustação de vinhos de alta gama, acompanhado de pães, queijos, charcutaria e conservas, como a de coelho, e o patê de cordeiro, tudo de produtores locais.

Um pouco mais distante, localizada no Pueblo Garzón a 70 km de Punta, está a famosa Bodega Garzón, a vinícola mais conhecida do país.

Na lista do top 10 do World’s Best Vineyards, ranking que elege as 50 vinicolas mais interessantes do mundo para visitar, ela também foi eleita a melhor do Novo Mundo pela revista norte americana Wine Enthusiast, em 2018. Lá, a visita tem tour com degustação de vinhos e almoço com menu do chef Francis Mallmann.

Fechando o roteiro das vinícolas, os participantes do Punta Wine Trips também irão curtir um almoço no restaurante Las Espinas, da Bodega Bouza. Localizado a 200 metros acima do nível do mar e com uma visão panorâmica 360 graus da cidade, é uma verdadeira experiência gastronômica em meio à natureza.

Arte Uruguaia

O roteiro inclui ainda 2 visitas imperdíveis: a Casapueblo, museu que foi ateliê e residência do pintor e escultor uruguaio Carlos Páez Villaró, é um dos principais cartões postais da região.

O local conta a história do artista e reúne boa parte das obras. Lá funciona também um café bistrô, onde é possível apreciar a vista enquanto acontece a Cerimônia do Sol, quando é recitado o poema que ele escreveu em homenagem ao astro-rei.

Outro local que está no pacote é o Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (Maca), o mais novo museu de arte contemporânea do Uruguai. Inaugurado em 2022, o lugar conta com salas de exposições, teatro, cinema e um gigantesco parque ao ar livre com esculturas de Pablo Atchugarry, artista uruguaio à frente da fundação.

O local abriga também obras de diversos artistas latino-americanos e europeus como Julio Le Parc, María Freire y Costigliolo, Wifredo Díaz Valdéz, Joaquín Torres García, Ignacio Iturria, Vik Muníz, Frank Stella, o brasileiro Vik Muniz entre muitos outros.

Apesar da intensa programação, os pacotes reservam um dia livre para quem quiser passear pela cidade e curtir o hotel. O Enjoy Punta del Este Casino & Resort, possui restaurantes, bar no Cassino, uma varanda com vista panorâmica, além de spa, sauna, salas de massagem, academia, piscinas e jacuzzi.

Os interessados no projeto Punta Wine Trips devem se atentar às datas dos passeios, que são entre abril e outubro, e estão sujeitos à disponibilidade. Os valores começam em US$ 949 por pessoa apenas para o programa terrestre, para quatro noites de hospedagem.

Para mais informações e detalhes do pacote de viagem, é só solicitar através deste link: enjoypuntadeleste.rds. land/adriana-nasser

