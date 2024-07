Fernanda Moura Verão europeu no GPS|Brasília: Mallorca, Menorca e Ibiza com Bebel Lobão

O verão europeu no mediterrâneo sempre é uma boa ideia. As Ilhas Baleares, que englobam Ibiza , Maiorca, Minorca e Formentera, são a definição da estação na Espanha: mar azul turquesa, praias paradisíacas com areias brancas e beach clubs bombados.

Acompanhada do marido, Jorge Argello Junior , Bebel Lobão foi uma das brasilienses que elegeu Mallorca, Menorca e Ibiza como os destinos deste eurosummer. Diferente das outras vezes que esteve de passagem pelo mediterrâneo, a influencer trocou as baladas pelos beach clubs.

Em conversa com o portal para o especial “Verão europeu no GPS|Brasília”, Bebel selecionou uma lista de favoritos em cada uma das três ilhas.

Ibiza

Conhecida como a capital mundial da festa, Ibiza atrai os brasilienses temporada após temporada. Por lá, Bebel e Jorge optaram por se hospedarem no Bless Hotel Ibiza.

Os beach clubs frequentados pelo casal durante a viagem foram El Chiringuito, Jondal, Beachouse e Experimental. Já para jantar, as indicações da influencer são Juls, Lio, Laylah, Casa Maca e Zuma.

“Em Ibiza também vale muito a pena fazer um passeio de barco para Formentera”, sugere Bebel.

Mallorca

Quase 10 milhões de turistas estrangeiros escolhem a Mallorca como destino de viagem todos os anos. Com apenas um aeroporto, a ilha é a maior das Baleares.

“Ficamos em dois hotéis, o Castillo Hotel Son Vida, um castelo maravilhoso pertinho do centro da cidade, e o Cap Vermell, também muito bom e mais perto de praias lindas”, conta Bebel.

Entre os restaurantes citados pelo casal estão Ca’s Patro, ótimo para almoço e com uma vista linda; Bens D’avall, com estrela Michelin, menu degustação e paisagem de tirar o fôlego; Illeta, localizado em uma ilhota, e Olivo, dentro do hotel Belmonte.

“Mallorca me surpreendeu. Vale a pena passear em Palma de Mallorca pra conhecer e um dia andar nas ruazinhas de Deia e Valldemossa”, compartilha.

Menorca

Mais discreta do que as suas vizinhas, a ilha é considerada por muitos como a mais bonita do arquipélago balear. Graças à sua diversidade e riqueza naturais, Menorca foi declarada, em 1993, como Reserva da Biosfera, pela Unesco.

“Queríamos ficar em um hotel pé na areia, então escolhermos o Melia Cala”, diz Bebel.

Lá, o empresário e a influencer conheceram os restaurantes Coral, onde apreciaram o pôr do sol; Nonna Bazaar, que recebe alguns DJs e fica super animado, e Cafe Balear, super tradicional para comer uma paella.

“Em Menorca, eu acho que tem que conhecer as praias. Elas são muito lindas. Macarelleta e Macarella são as mais bonitas”, conclui a influenciadora. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabelle F Lobão Argello (@bebel_lobao)

Como chegar às ilhas

Apesar de as ilhas possuírem aeroportos internacionais, também é possível chegar ao arquipélago de ferry, partindo de cidades como Barcelona e Valência. Porém, esta opção de transporte pode durar de 7 a 8 horas.

