Redação GPS Thiago Arancam traz turnê que homenageia grandes nomes da música clássica para Brasília

Clássicos de José Carreras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo compõem o repertório do espetáculo do tenor Thiago Arancam, que homenageia os músicos na turnê “Tributo Três Tenores”, apresentada em Brasília no dia 31 de agosto.

No show com cenografia assinada pelo artista plástico Jotape, reconhecido internacionalmente pelo estilo único de criação, Arancam revive momentos especiais da carreira e, através do repertório especial reforça a ideia de que que a música clássica pode alcançar todos os públicos.

“ Os três tenores lotaram plateias interpretando composições de óperas clássicas mescladas com músicas mais populares, como canções conhecidas na voz de Edith Piaf e de Frank Sinatra. Eles trouxeram um novo olhar para a música erudita ”, destaca Thiago.

O show será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 21h. Os ingressos estão à venda pelo site Bilheteria Digital e custam entre R$ 75 e R$ 400 no primeiro lote.

