Shrek 5 é anunciado oficialmente para 2026 com retorno do elenco original

A DreamWorks anunciou oficialmente o tão aguardado Shrek 5, trazendo de volta o carismático ogro verde e sua turma. Com estreia marcada para 1º de julho de 2026, o anúncio foi acompanhado por um teaser que rapidamente se espalhou pelas redes sociais do estúdio.

O teaser, embalado pela nostálgica música “All Star” do grupo Smash Mouth, um hino não oficial da franquia, trouxe um vislumbre do que os fãs podem esperar desta nova aventura. A prévia foi recebida com entusiasmo e gerou grande expectativa para o lançamento do filme.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu

— DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024