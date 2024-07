Redação GPS Semifinal da Copa América altera horário de novelas da Globo

Nesta terça-feira (9), a programação da TV Globo sofrerá algumas mudanças por causa da semifinal da Copa América . A Argentina enfrenta o Canadá às 21h, no horário de Brasília.

A TV Globo transmite a partida, com sinal aberto no Globoplay e no ge. A exibição ocorre a partir das 20h45.

Confira as mudanças na grade horária do período da noite:

17:50 No Rancho Fundo

18:30 Jornal local (2ª Edição)

18:45 Família é Tudo

19:30 Jornal Nacional

20:05 Renascer

20:45 Copa América

23:10 Jornal da Globo

