Caio Barbieri Pesquisa revela preocupação com atos corruptos por parte dos brasileiros

Uma pesquisa realizada em parceria pelo Instituto Não Aceito Corrução (Inac) e Ágora Pesquisa revelou, no início de julho, dados sobre a percepção da sociedade brasileira em relação à corrupção e consequências do ato.

Realizada nos meses de abril e maio de 2024, a pesquisa contou com a participação de 2.026 pessoas em todas as capitais do país, distribuídas de acordo com as regiões, sendo Sudeste (41%), Nordeste (30%), Norte (11%), Sul (10%) e Centro-Oeste (8%).

Entre as situações de corrupção e ilegalidades apresentadas aos entrevistados, duas práticas se destacaram como mais aceitáveis: a oferta de dinheiro para evitar multas de trânsito, com 5,2 pontos, e a oferta de alimentos a policiais em troca de proteção, com 3,2 pontos.

No extremo oposto das condutas inaceitáveis, que geram repúdio, destaque para três delas: funcionário fantasma – ser admitido formalmente como agente público, mas não trabalhar de fato (1,2 pontos), a chamada “rachadinha” – ser admitido como agente público (1,4). Ambas são hipóteses de crime de peculato. E a corrupção eleitoral praticada por candidatos e seus cabos eleitorais que compram votos (1,7)

Aliás, a compra de votos se mostrou como uma prática repudiada, com 54% dos entrevistados afirmando ter conhecimento desse tipo de crime nos últimos 10 anos. Esse percentual sobe para 72% na região Norte e 65% no Nordeste, enquanto no Sul registra 41%, ainda um índice considerável.

Quando questionados sobre o valor médio pago por voto, os resultados apontam para a região Sul seria de R$ 142 e, no Nordeste, R$ 124.

Os dados também apontam para a falta de conhecimento e confiança nos canais de denúncia, com apenas 20% dos entrevistados afirmando conhecer e acreditar que funcionam.

É fundamental, segundo os pesquisadores, fortalecer os mecanismos de controle e transparência, além de promover a educação para a cidadania e punir com rigor os responsáveis por atos corruptos.

Os resultados da pesquisa são cruciais para estimular o debate público e a construção de um Brasil mais justo e ético. A conscientização da sociedade em relação à corrupção é essencial para a escolha de representantes comprometidos com a transparência e integridade, principalmente em anos eleitorais.

Leia o documento:

PDF 00001-00028316_2024-13

The post Pesquisa revela preocupação com atos corruptos por parte dos brasileiros first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .