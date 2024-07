Redação GPS Novo texto do Ensino Médio é aprovado na Câmara dos Deputados

O texto substitutivo ao Projeto de Lei (PL) nº 5230/2023, de autoria do deputado Mendonça Filho (União-MG), foi aprovado nesta terça-feira (9) na Câmara dos Deputados.

Em uma votação que contou com 126 votos contrários e 302 favoráveis, as novas diretrizes para a educação no Brasil foram discutidas e votadas.

O PL, que recebeu alterações no Senado, incluiu o espanhol como disciplina obrigatória, definiu que 70% da grade curricular será destinada para disciplinas obrigatórias e 30% para o itinerário formativo, além de prever 2,4 mil horas de formação comum para todas as modalidades de ensino.

Agora, o texto segue para sanção presidencial, onde será avaliado e, caso aprovado, passará a ser lei.

The post Novo texto do Ensino Médio é aprovado na Câmara dos Deputados first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .