Novidades potentes: confira as próximas picapes que chegam ao Brasil

Os próximos meses prometem agitar o mercado de picapes no Brasil , com uma série de lançamentos que combinam potência, tecnologia e design atualizado. Confira os detalhes dos modelos que estão prestes a chegar às concessionárias brasileiras.

Ford

A Ford F-150, uma das picapes mais aguardadas, ainda não tem data definida para sua chegada ao Brasil, mas promete impressionar com suas inovações. A reestilização do modelo inclui novos faróis e tecnologia atualizada, além de um motor V8 5.0 com potência de 405 cv, acoplado a um câmbio automático de 10 marchas. Este conjunto deve garantir uma performance robusta, mantendo a tradição de força e durabilidade da linha F-150.

Outro lançamento da Ford, a Ranger Black, está prevista para a segunda metade de 2024. Trata-se da primeira edição especial da nova geração da Ranger, com acabamento escurecido baseado na versão XLS. A picape virá com opções de motores turbodiesel 2.0 e 3.0 V6, oferecendo versatilidade e potência. O preço estimado é de R$ 285 mil, e o modelo já foi apresentado na Austrália, gerando expectativas altas entre os consumidores brasileiros.

BYD

O BYD Shark se destaca como a primeira picape híbrida do Brasil, com chegada prevista entre setembro e outubro de 2024. Competindo com modelos como Ford Ranger, Chevrolet S10 e Toyota Hilux, a Shark combina um motor 1.5 turbo com dois motores elétricos, totalizando uma potência de 430 cv, a maior entre as picapes do mercado brasileiro. Esta configuração promete revolucionar o segmento, unindo sustentabilidade e desempenho.

Foton

Para o início de 2025, a Foton, mais uma marca chinesa operando no Brasil, trará as picapes Tunland V7 e V9. Ambas contarão com motor micro-híbrido movido a diesel, combinando um motor 2.0 turbodiesel com um motor elétrico de 48V, entregando 175 cv de potência e torque de 45 kgfm. Equipadas com câmbio automático de oito marchas, as Tunland prometem ser uma opção competitiva no mercado, com preços a partir de R$ 230 mil, desafiando diretamente a BYD Shark.

JAC

A JAC Hunter T9, prevista para o segundo semestre de 2024, chega com duas versões: uma com motorização a combustão e outra elétrica. A versão a combustão apresenta um motor 2.0 turbodiesel com potência de 170 cv e torque de 41,8 kgfm, além de tração 4×4. Já a versão elétrica oferece um motor de 204 cv e torque de 30,1 kgfm, com tração 4×2. Baseada na iEV-330P, a Hunter promete ser uma escolha inovadora para os consumidores brasileiros.

Dodge

A RAM 1500, que deve chegar em breve ao Brasil, passa por um facelift com mudanças pontuais de design e substituição do motor. O novo motor 3.0 turbo Hurricane oferece 420 cv na versão básica e impressionantes 540 cv na versão mais cara, substituindo o antigo V8 de 400 cv. Desenvolvida pela Stellantis, a nova RAM 1500 promete manter a tradição de potência e luxo característicos da marca.

Volkswagen

Por fim, a Volkswagen Amarok terá sua produção iniciada na fábrica de General Pacheco, na Argentina, com chegada ao Brasil prevista para agosto de 2024. A reestilização profunda para a linha 2025 traz uma base de desenvolvimento inspirada na Ford Ranger. Contudo, a segunda geração da Amarok não está prevista para o mercado nacional, mantendo a expectativa em torno das atualizações e melhorias no design e performance.

