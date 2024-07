Redação GPS Na Praia oferece diversão e esportes durante o dia com o Day Use

O Na Praia Parque , localizado no Setor de Clubes Sul (SCES), promete agitar a temporada em Brasília com uma programação diversificada que vai muito além dos famosos shows noturnos.

Durante os sábados e domingos, durante o dia, o público tem a oportunidade de aproveitar o Day Use, ingresso que garante acesso às áreas comuns do parque, piscinas, programações infantis, loja e vila gastronômica até às 17h.

“Sem dúvidas, um dos grandes diferenciais da edição 2024 é o nosso Day Use. Acreditamos muito nesse produto e por isso investimos mais nele para esta temporada, somando o atendimento do Mané Mercado e as atividades gratuitas para crianças. O retorno do primeiro final de semana foi super positivo! Estamos ansiosos para receber as famílias com a chegada das férias”, destaca Rangel Sales, Gerente Geral do Na Praia Parque.

Além disso, os frequentadores podem participar de diversas atividades esportivas, como beach tennis, futevôlei, yoga, tai chi chuan, karatê, altinha e crossfit. Para aqueles que preferem atividades na água, há opções como stand up paddle, caiaque, pedalinho, wakesurf, esqui aquático, wake board e passeios de lancha, com ingressos vendidos separadamente.

Para os pequenos, a programação infantil também está garantida. Com áreas molhadas, piscinas aquecidas e atividades especiais, o Day Use dá direito a toda a programação infantil do complexo, com atividades como mergulho guiado, arvorismo, teatrinho, caça ao tesouro e muito mais.

Com ingresso Day Use, a entrada é permitida das 8h às 14h30, e a saída é obrigatória no encerramento das atividades do Parque, às 17h. A partir das 18h, é permitida apenas a entrada para as atrações noturnas do festival.

Veja algumas programações esportivas:

· 20/7 – Aulão com convidado surpresa

· 11/8 – Aulão Indoor Cycling SpinCycle (ingressos e reserva de bike exclusivamente pelo telefone: (61) 98462-6558)

· 31/8 – Dia do Nutricionista Na Praia (Aulão com QUALITY – Treinão com Premiere Training Gym e Renatinha Costa)

· 7/9 – Aulão com Studio Kore

Aqui tem a programação musical:

· 8h às 17h – Espaço Giraffas com piscinas aquecidas

· 8h às 10h – Mergulho Guiado no Laguinho

· 9h às 17h – Arvorismo no Jardim Chinês

· 9h às 10h – Piquenique Mágico no Jardim Chinês

· 11h às 12h – Teatrinho infantil no Espaço Giraffas

· 13h30 às 15h30 – Atividades recreativas no Espaço Giraffas

· 16h – Caça ao tesouro no Jardim Chinês

· 17h – Encerramento Day Use

Na Praia Festival 2024 – China

Data: 28 de junho a 14 de setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: vendas pelo app/site R2 com.vc ou pelo site napraia.com.vc

Day Use: entrada das 8h às 14h30 e saída obrigatória às 17h | Classificação: livre | Crianças até 12 anos não pagam para entrar neste período

