Miranda Priestly está de volta? Continuação de "O Diabo Veste Prada" ganha roteirista

Depois de quase duas décadas, enfim, a confirmação da continuação. De acordo com grandes portais americanos, como o Deadline e Variety, O Diabo Veste Prada deve ganhar uma continuação em breve, planejada pela Disney .

Segundo a Variety, a roteirista do filme lançado em 2006, Aline Brosh McKenna, está em negociação com a 20th Century Films e começou a planejar uma sequência, com o retorno de Meryl Streep , Anne Hathaway e Emily Blunt.

O diretor do longa original, David Frankel, também está conversando com o estúdio sobre a possibilidade de retornar. Já a produtora, Wendy Finerman, já estaria confirmada.

Baseado em um livro de mesmo nome, o primeiro filme arrecadou US$ 326 milhões em bilheteria. Ele também recebeu duas indicações ao Oscar em 2007, de melhor atriz para Meryl Streep e melhor figurino para Patricia Field.

Segundo a sinopse divulgada pelo Deadline, na sequência, a trama mostrará a carreira de Miranda, que entra em declínio e a única pessoa a quem ela pode recorrer é Emily, agora uma grande executiva em um grupo de luxo.

