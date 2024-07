Redação GPS Mezanino da Torre lança festival de risotos com vista panorâmica de Brasília

Com a chegada do inverno, o Mezanino , localizado da Torre de TV em Brasília, promoverá um Festival de Risotos para aquecer os corações e paladares dos clientes.

De 15 a 20 de julho, por apenas R$ 96 por pessoa, os visitantes poderão desfrutar de uma entrada e duas opções do prato italiano, acompanhadas por drinques autorais que harmonizam perfeitamente com cada sabor.

Para abrir o apetite, as Bruschettas da Casa levam tomate confitado, mussarela de búfala e pesto de manjericão. Vale destacar que, começando pela entrada, cada opção do festival pode ser harmonizada com um drinque autoral da casa (valor de cada drinque cobrado à parte), a começar pelas bruschettas, que acompanham bem o Palipalan, uma soda de caramelo salgado com flor de sabugueiro, lichia e limão-siciliano.

Risotos

Cozido com caldo de aspargos e finalizado com queijo brie e presunto Parma, o risoto Clássico Ibérico harmoniza com o drinque Toranja (R$ 46), com espírito em Tequila Añejo, corpo em Aperol e toranja, equilibrado em castanhas e ruibarbo.

O Clássico Francês, por sua vez, é cozido no caldo de legumes e oferece a combinação clássica de queijo gorgonzola e peras caramelizadas. Este forma a dupla perfeita com o drinque low carb Mazon (R$ 44), que leva gin Amazzoni, folhas de limoeiro, Lillet, vermute de caju e tônica.

Já inspirado pelos sabores nacionais, o Clássico Brasileiro traz arroz no caldo de rabada desfiada, finalizado com folhas e emulsão de agrião. Para beber, a sugestão da casa é o drinque Planalto (R$ 45), um mix de Cachaça Princesa do Vale Blend, Lillet e vermute de caju, equilibrado com batata-baroa e folha de pitangueira.

Indo para um lado litorâneo, o Risoto Del Mare leva bisque e emulsão de camarão seco, finalizado com geleia de umbu. O drinque ideal para acompanhá-lo é o Cobre (R$ 44), Spritz com corpo em Lillet Rosé, equilíbrio floral em rosas e hibisco, finalização em espumante.

Serviço:

Mezanino Torre de TV de Brasília

Local: Rooftop da Torre de TV (andar R), Eixo Monumental – Brasília

Horários de funcionamento: segunda-feira, 11:30–16:00; terça a quinta-feira, 11:30–15:30, 17:30–00:00; sexta-feira e sábado 11:30–15:30, 17:30–02:00; domingo, 11:30–18:00

Agendamento: por ordem de chegada e/ou reserva via SAC (61) 99376-8952

Mais informações: @meza.nino

Festival de Risotos: de 15 a 20 de julho, R$ 96 por pessoa – incluso entrada + 2 opções de risoto; disponível no almoço e no jantar

