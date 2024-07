Redação GPS Ludmilla é a cantora pop com mais streams de lançamentos no Spotify Brasil

Aos 29 anos, Ludmilla tornou-se a cantora pop com mais streams de lançamentos no Spotify Brasil em 2024. Com 23 músicas novas, a artista teve 233 milhões de reproduções no primeiro semestre deste ano.

Entre os lançamentos do primeiro semestre, em fevereiro, Ludmilla e Ivete ficaram em 1º lugar do Spotify com o hit Macetando. No mesmo mês, a cantora divulgou o disco Numanice #3, que tem mais de 50 milhões de streams no aplicativo de músicas.

Em junho, Ludmilla lançou a quarta edição do Lud Session, projeto acústico que estreou em 2021.

Atualmente, a carioca se prepara para iniciar a turnê Numanice #3, que passa pelas principais capitais brasileiras e pelo exterior.

