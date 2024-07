Redação GPS Incêndio na exposição da Casa Warner no Rio destrói clássicos do cinema

Na madrugada desta terça-feira (9), um incêndio atingiu a exposição interativa da Casa Warner, localizada no Shopping Nova América , no Rio de Janeiro. A mostra, dedicada a personagens dos estúdios Warner Bros, contava com 1.500 m² de espaços temáticos e itens de filmes e séries, como a franquia Harry Potter, os filmes de heróis da DC (Mulher Maravilha, Batman e Super-Homem), os desenhos animados Scooby Doo e Rick and Morty, além de séries como Friends e The Big Bang Theory. Até o momento, a causa do incêndio é desconhecida, e uma perícia será realizada para investigar o incidente.

Entre os itens destruídos pelo fogo, um dos que mais chamou a atenção foi a boneca Annabelle original, usada nos filmes da série “Invocação do Mal”. Dentro da exposição, Annabelle estava trancada em uma vitrine de madeira e vidro, com uma placa que avisava: “Não abra em hipótese alguma”.

No filme, a boneca é conhecida por atrair pessoas e causar tragédias ao seu redor, o que gerou uma série de memes e comentários nas redes sociais. No X (antigo Twitter), a coincidência não passou despercebida, e diversas postagens mencionaram a boneca. O nome de Annabelle chegou a figurar entre os assuntos mais comentados da rede social.

“A culpada pelo incêndio na Casa Warner, no Nova América”, escreveu um usuário.

Além da boneca Annabelle, outros itens originais que foram queimados incluem a capa do Superman usada pelo ator Christopher Reeve, a máscara de Jason, o sapatinho de cristal do Mágico de Oz e o uniforme de Harry Potter. A exposição, que havia sido inaugurada no dia 14 de junho, foi um grande atrativo para os fãs dos filmes e séries da Warner Bros.

