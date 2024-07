Redação GPS Filho do cantor Zé Vaqueiro morre aos 11 meses

O pequeno Arthur, terceiro filho do cantor Zé Vaqueiro, morreu na noite desta segunda-feira (9), aos 11 meses. O cantor lamentou a partida do bebê, fruto do casamento com Ingra Soares. Arthur Siqueira Duarte faria 1 ano no próximo dia 24. O bebê morreu de disfunção múltipla dos órgãos.

O comunicado foi feito nesta madrugada nas redes sociais do cantor:

“Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson”, diz o comunicado do cantor.

Criança nasceu em julho de 2023, com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. A morte foi confirmada pelo casal por meio de uma publicação nas redes sociais

