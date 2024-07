Caio Barbieri Festão em Brasília comemora o Dia Mundial do Rock na orla da Ponte JK

Brasília se prepara para uma noite de rock inesquecível no Mormaii Surf Bar, localizado na orla da Ponte JK. No dia 13 de julho, a partir das 20h, o evento “Eu Quero é Rock” promete agitar a cidade com um line-up imperdível e uma atmosfera de celebração ao Dia Mundial do Rock.

Renato Azambuja (Cazuza in Concert, foto em destaque ) e o Musical Celebrando Rita Lee se unem para homenagear os ícones Rita Lee e Cazuza, com sucessos como “Bete Balanço”, “Exagerado”, “Codinome Beija Flor”, “Ovelha Negra”, “Lança Perfume” e “Agora Só Falta Você”.

Além disso, a Banda Vital, liderada por Marquinho Vital, promete agitar o público com tributos ao rock de Brasília, incluindo hits como “Primeiros Erros” e “Mulher de Fases”, enquanto a Banda Heat, comandada por Alex Hurtado, celebra 13 anos de estrada com um repertório moderno de pop e indie rock, além de tributos a bandas como Green Day e Arctic Monkeys.

A festa terá início às 20h com o DJ Maffra, seguido pela apresentação da Banda Vital às 22h, o tributo conjunto a Rita Lee e Cazuza à meia-noite e o show da Banda Heat às 2h.

Os ingressos estão disponíveis neste link e a casa está sujeita à lotação. O valor do ingresso é de R$ 65.

A organização é de Os melhores do Quadradin , que já realizou a 1º edição do Rock’N Quadradin, que animou Brasília em 14 de junho 14 de junho.

The post Festão em Brasília comemora o Dia Mundial do Rock na orla da Ponte JK first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .