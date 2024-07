Redação GPS Férias de julho: saiba como preparar o carro para viajar

Com a chegada das férias de julho, muitas famílias se preparam para viajar de carro e aproveitar o período de descanso. Para garantir uma viagem tranquila e segura, é fundamental tomar algumas precauções e realizar a manutenção adequada do veículo. O Governo Federal e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) oferecem orientações valiosas para evitar contratempos e assegurar um percurso sem imprevistos.

Manutenção do Veículo

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) , a manutenção preventiva é o primeiro passo para uma viagem segura. É essencial que o veículo esteja com os freios, pneus, sistema de iluminação e limpadores de para-brisa em perfeito estado. Além disso, itens obrigatórios como extintor, estepe e triângulo de sinalização devem ser revisados antes de pegar a estrada.

O Detran-DF também destaca a importância de verificar a documentação do carro e do motorista. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) devem estar atualizados e podem ser acessados tanto em formato físico quanto eletrônico, disponíveis no aplicativo Detran Digital.

Segurança ao volante

Dirigir descansado é outra dica crucial para uma viagem segura. O DNIT enfatiza que reflexos e atenção diminuem quando o motorista está cansado, aumentando o risco de acidentes. Para os profissionais que dirigem longas distâncias, como caminhoneiros e motoristas de ônibus, a Lei nº 12.619/2012, conhecida como Lei do Descanso, determina paradas regulares para descanso, garantindo maior segurança nas estradas.

Cuidados com animais e crianças

Transportar animais de estimação de maneira segura também é essencial. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê regras específicas para o transporte de pets, que devem ser acomodados em caixas de transporte, cadeirinhas ou atrás de grades de segurança, dependendo do porte do animal. Esses cuidados evitam infrações e, principalmente, garantem a segurança de todos os ocupantes do veículo.

Para o transporte de crianças, o CTB exige que menores de dez anos ou que não tenham atingido a altura de 1,45m sejam transportados em cadeirinhas compatíveis com seu tamanho. O não cumprimento dessa norma pode resultar em penalidades severas para o motorista.

Kit de sobrevivência e emergências

Levar um kit de sobrevivência no carro é uma medida prudente. Além de água e comida, é importante ter à disposição ferramentas como macaco, triângulo de sinalização, chaves de roda, alicate, luvas e uma lanterna. Especialistas recomendam ainda ter fusíveis reservas para solucionar possíveis panes elétricas simples.

Em caso de emergências, é crucial ter em mãos os números de serviços de socorro. Os principais são:

190: Polícia Militar

191: Polícia Rodoviária Federal

192: Samu

193: Corpo de Bombeiros

198: Polícia Rodoviária Estadual

199: Defesa Civil

180: Central de atendimento à mulher

100: Direitos Humanos

