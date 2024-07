Especial Paris 2024: conheça 10 locais de competição dos Jogos Olímpicos

A cidade de Paris, na França, se prepara para ser o palco dos Jogos Olímpicos de 2024, que terão início em 26 de julho. O maior evento esportivo do mundo não só iluminará os tradicionais pontos turísticos da capital francesa, mas também levará competições para outras cidades do país, proporcionando uma experiência diversificada.

Com uma contagem regressiva de apenas 17 dias para o início dos Jogos, a expectativa para Paris 2024 só aumenta. O GPS|Brasília selecionou 10 locais que receberão as competições. Confira:

Stade de France

Localizado nos arredores de Paris, o Stade de France é o maior estádio do país e é famoso por ter sido o cenário da Copa do Mundo da FIFA de 1998, onde a França conquistou seu primeiro título mundial ao vencer o Brasil na final. Com capacidade para 75 mil pessoas, o estádio receberá partidas de futebol, atletismo e rugby sevens.

Parc des Princes

O Parc des Princes, casa do Paris Saint-Germain desde 1975, foi projetado pelo arquiteto Roger Taillibert. Durante as Olimpíadas, receberá os jogos de futebol, com capacidade para cerca de 48 mil espectadores.

Roland Garros

Um dos locais mais emblemáticos do tênis mundial, Roland Garros está situado no sofisticado 16º arrondissement de Paris. Famoso por sediar o Aberto da França, o estádio abrigará as competições de boxe e tênis durante os Jogos Olímpicos.

Praça da Concórdia

A Praça da Concórdia, localizada no extremo leste da avenida Champs-Élysées, é a maior praça pública de Paris. Durante os Jogos Olímpicos, a praça se transformará em um parque urbano que receberá competições de BMX Freestyle, breaking, skate e basquete 3×3.

Stade Vélodrome

Localizado em Marselha, o Stade Vélodrome é conhecido por sua arquitetura imponente e capacidade para cerca de 67 mil espectadores. Este estádio sediará partidas de futebol durante os Jogos Olímpicos de 2024. Marselha também receberá as competições de vela na sua marina.

Grand Palais

O Grand Palais des Champs-Élysées, construído para a Exposição Universal de 1900, é um complexo espetacular localizado no coração de Paris. Conhecido por sua estrutura e teto de vidro, o Grand Palais sediará as competições de esgrima e taekwondo, sendo reaberto especialmente para os Jogos.

Campo de Marte e Estádio da Torre Eiffel

O Campo de Marte, um dos mais conhecidos espaços verdes públicos do mundo, situado entre a Torre Eiffel e a Escola Militar, será o palco das competições de judô e luta. O Estádio da Torre Eiffel, uma estrutura temporária, sediará o vôlei de praia.

Esplanade des Invalides

A Esplanade des Invalides, uma vasta área verde ao norte do Hotel des Invalides, receberá as competições de tiro com arco e será a linha de chegada da maratona dos Jogos Olímpicos.

The wonderfully open Esplanade des Invalides will add to the spectacle of #Paris2024 ’s #Archery and #ParaArchery competitions. #Sharing pic.twitter.com/DiYHK80KDK

Palácio de Versalhes

O Palácio de Versalhes, também conhecido como Château de Versailles, será o cenário para as competições de adestramento, Concurso Completo de Equitação (CCE), saltos e pentatlo moderno. Uma arena temporária será montada na esplanada Etoile Royale cercada por arquibancadas.

Teahupo’o

Localizada na costa sudoeste do Taiti, na Polinésia Francesa, Teahupo’o é famosa por suas ondas. A decisão de levar as competições de surfe para esta localidade destaca a meta de Paris 2024 de envolver todas as regiões da França, incluindo seus territórios ultramarinos.

It's official, the surfing events will take place from July 27 to July 30, 2024 in Tahiti on the mythical wave of Teahupo'o, one of the most selective in the world

Paris 2024: it's happening now!

All the info on the ticketing: https://t.co/joZ20G717u pic.twitter.com/eOFmb71gb1

— Paris 2024 (@Paris2024) August 7, 2022