Aeroporto de Brasília é eleito melhor do País e quinto melhor do mundo

A capital federal tem o quinto melhor aeroporto do mundo e garantiu a primeira posição no Brasil no ranking internacional AirHelp Score de 2024, divulgado nesta terça-feira (9). Essa é a segunda vez consecutiva que o Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek aparece na lista dos melhores — no ano passado ficou em quarto lugar, atrás do aeroporto do Recife, que ficou na 14ª posição nesta edição. Outro brasileiro na lista é o aeroporto de Belém, no Pará, considerado o nono melhor do mundo.

Aeroportos do Qatar, África do Sul e Japão ficaram no top 3. Nesta edição, 239 aeroportos foram avaliados por 17,5 mil usuários de 64 países, entre 1º de maio de 2023 e 30 de abril de 2024. Pontualidade dos voos, opinião dos clientes quanto à qualidade dos serviços oferecidos (equipe do aeroporto, acessibilidade e limpeza) e qualidade das lojas e restaurantes foram as categorias analisadas.

Outros aeroportos brasileiros também aparecem na lista: o Aeroporto Internacional Belo Horizonte, no 19º lugar; o Salgado Filho/Porto Alegre (26º); Santos Dumont/Rio de Janeiro (40º); Afonso Pena/Curitiba (46°); Congonhas/São Paulo (57º); Guarulhos/São Paulo (59°); Viracopos/Campinas (62º); Hercílio Luz/Florianópolis (65°) e Galeão/Rio de Janeiro (67°).

Confira os 10 melhores aeroportos do mundo, segundo a AirHelp:

1. Aeroporto Internacional de Hamad, Qatar

2. Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo, África do Sul

3. Aeroporto Internacional Chubu Centrair, Japão

4. Aeroporto Internacional de Osaka, Japão

5. Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek, Brasil

6. Aeroporto Internacional Oliver Tambo, África do Sul

7. Aeroporto Internacional de Mascate, Omã

8. Aeroporto Internacional de Salt Lake City, Estados Unidos

9. Aeroporto Internacional de Belém Val-de-Cans, Brasil

10. Aeroporto Internacional de Narita, Japão

