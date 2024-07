Redação GPS Vigilantes de hospitais e UBSs entram em greve no DF

A partir desta segunda-feira (8), vigilantes de hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Distrito Federal entram em greve. O Sindicato dos Vigilantes (Sindesv-DF) já havia divulgado um vídeo nas redes sociais anunciando uma greve geral dos profissionais da empresa Ipanema. A paralização foi marcada por protestos, que ocorream na manhã desta segunda em frente aos hospitais regionais.

O sindicato alega que a empresa Ipanema tem enfrentado problemas frequentes de atraso no pagamento de salários, não efetua o pagamento das férias corretamente e também atrasa a entrega de novos uniformes. A situação já se arrasta ao longo de 2024, tendo sido discutida em uma reunião entre a Secretaria de Saúde e o Sindesv-DF em 24 de junho.

Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que os pagamentos pelos serviços prestados estão dentro dos prazos estabelecidos e que está acompanhando a situação de perto para garantir que não haja prejuízos nos serviços oferecidos nas UBSs e hospitais da rede. A SES-DF destacou também que mantém contato regular com a empresa responsável pelos serviços de vigilância.

A Secretária de Saúde do DF, Dra. Lucilene Florência, participou da reunião e ouviu todas as reivindicações do sindicato. Uma ação judicial está em curso na 2ª Vara Cível do DF, na qual a Secretaria solicitou multa diária de R$ 1 mil à empresa Ipanema a partir do 5º dia útil de atraso no pagamento dos salários. Além disso, a pasta está considerando encerrar o contrato com a Ipanema para contratar uma empresa que respeite melhor os direitos trabalhistas.

The post Vigilantes de hospitais e UBSs entram em greve no DF first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .