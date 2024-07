Redação GPS Teatro Caleidoscópio celebra 30 anos com espetáculo

O Teatro Caleidoscópio, fundado em 1994 pelo ator e diretor André Amahro como um projeto de pesquisa e coletivo teatral, apresenta seu mais novo espetáculo, T.R.I.N.T.A. Este show, especialmente criado para comemorar os 30 anos do grupo, será apresentado em duas temporadas curtas, de 12 a 14 de julho, no Teatro Galpão Hugo Rodas, localizado no Espaço Cultural Renato Russo, 508 Sul. Os ingressos já estão disponíveis pelo sympla.

O elenco de T.R.I.N.T.A conta com os veteranos Vanessa Di Farias, Raquel Aló, Claudio Lago, que também é responsável pela iluminação, e o próprio André Amahro, que também assina as composições musicais da peça. O time é reforçado pelo ator convidado Yuri Fidelis e pelo violonista Elias Santos, criador da trilha sonora.

A peça T.R.I.N.T.A é uma criação coletiva que adota o formato de show para narrar a história de artistas que dedicaram suas vidas ao teatro, enfrentando dilemas, angústias e momentos de alegria. As narrativas, acompanhadas por músicas autorais, são baseadas em relatos pessoais dos atores e ficções criativas.

Como parte das celebrações, André Amahro lançará o livro Viagem ao anel giratório – o espetáculo cênico e o espírito caleidoscópico . A obra é resultado de suas pesquisas acadêmicas.

“Cada novo grupo que se forma é também um novo rito que se inicia, uma nova configuração de trabalho. Cada ator é uma peça que o acaso lança sobre o tempo. Alguns voltam a aparecer e fixam uma presença maior, como Lilian França, Vanessa Di Farias, Bruno Palzatto, Cláudio Lago, Aylan Carvalho, Pecê Sanvaz, Flavia Neiva e a dançarina Mirabai”, conta André Amahro.

Serviço

T.R.I.N.T.A

Dias 12, 13 e 14 de julho de 2024

Local: Teatro Galpão Hugo Rodas

Endereço: Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul

Sessões: sexta e sábado, às 20h; e domingo, às 17h (com tradução em libras) e às 19h.

INGRESSOS: R$ 50 e R$ 25

The post Teatro Caleidoscópio celebra 30 anos com espetáculo first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .