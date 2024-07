Tiago Fernandes Resumão da rodada: confira como foram os jogos do Brasileirão

Chegou ao fim mais uma rodada do Campeonato Brasileiro . Enquanto na parte de cima da tabela, Botafogo e Palmeiras seguem firmes na luta pela liderança, na parte de baixo, o Fluminense perdeu mais uma e divide o chamado Z4 com Grêmio, Corinthians e Atlético-GO. Acompanhe um resumo do que aconteceu de mais importante em uma das competições mais disputadas do mundo.

Entre os destaques desta rodada está a interminável crise vivida pelo Fluminense. Após empatar com o Internacional na estreia do técnico Mano Menezes e encerrar uma sequência de cinco derrotas seguidas, o tricolor voltou a perder. O atual campeão da Copa Libertadores foi derrotado pelo Fortaleza neste domingo por 1 a 0, gol de Lucero, na Arena Castelão, na capital cearense.

Foi a décima derrota do Fluminense em 15 rodadas. Na lanterna do Brasileirão, o time de Mano vai permanecer nesta posição mesmo que vença seu próximo jogo, contra o Criciúma, em Santa Catarina, na quinta-feira, já que o 19º colocado no Brasileiro tem 11 pontos, quatro a mais do que o Fluminense.

Em Porto Alegre, o retorno do Internacional ao Beira-Rio, após as enchentes no Rio Grande do Sul, não vai ficar na memória do torcedor colorado como uma boa lembrança. Com um futebol pouco eficiente, a equipe gaúcha acabou perdendo por 2 a 1 para o Vasco.

Sem vencer há quatro jogos, o Inter continua com 19 pontos, na metade da tabela, porém, com dois jogos a menos que a maioria dos seus concorrentes. O time gaúcho reencontrou sua torcida após 70 dias, mas foi uma volta fria, acompanhando a temperatura de 11 graus, com sensação térmica de sete e uma leve garoa. Ao final, os mais de 33 mil torcedores vaiaram o time como protesto.

Outro destaque foi o Botafogo , que ultrapassou o Palmeiras e segue perseguindo o Flamengo de perto. Com belos gols, todos de fora da área, o Fogão arrasou o Atlético-MG pelo placar de 3 a 0. A equipe carioca aproveitou a vantagem numérica ao longo da maior parte do jogo para impor seu domínio no Engenhão, no Rio de Janeiro, e confirmar seu bom momento na temporada.

O resultado manteve o Botafogo na briga pela liderança da tabela. O time soma 30 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo, que tropeçou na rodada – empatou com o Cuiabá. Já o Atlético acumulou seu terceiro jogo seguido sem vitória. Com 18 pontos, figura na 12ª colocação da tabela.

Mais dois placares elásticos também chamaram atenção neste domingo. Em Minas Gerais, o Cruzeiro goleou o Corinthians e, no Rio Grande do Sul, o Juventude levou a melhor diante do Grêmio, no clássico gaúcho. Ambos os jogos também terminaram 3 a 0 para os anfitriões.

Confira abaixo os resultados e o público de mais uma rodada do Brasileirão:

São Paulo 2 x 0 Bragantino (46.321 pessoas)

Flamengo 1 x 1 Cuiabá (54.948 pessoas)

Juventude 3 x 0 Grêmio (7.984 pessoas)

Fortaleza 1 x 0 Fluminense (34.831 pessoas)

Cruzeiro 3 x 0 Corinthians (55.186 pessoas)

Internacional 1 x 2 Vasco (33.791 pessoas)

Vitória 2 x 1 Criciúma (16.615 pessoas)

Palmeiras 2 x 0 Bahia (40.198 pessoas)

Atlético-GO 1 x 2 Athletico-PR (6.152 pessoas)

Botafogo 3 x 0 Atlético-MG (21.582 pessoas)

*Com informações do Estadão Conteúdo.

