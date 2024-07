Fernanda Moura Renata Cortopassi e Francisco Campos: a união selada no Recanto das Águas

No antigo Dudu Bar, no Lago Sul , ponto de encontro dos brasilienses por anos, Renata Cortopassi e Francisco Siqueira Campos se conheceram. O que parecia mais uma noite normal entre amigos resultou em uma união marcada pela promessa do “para sempre”. Passados três anos do início do namoro, veio o pedido de casamento.

Durante uma viagem para São Paulo, cidade visitada com frequência pelo casal, no Palácio Tangará, Francisco se ajoelhou e pediu a mão da amada.

“Depois de algumas horas no bar tomando drinks, subimos para o quarto, que estava todo decorado com rosas. Eu não desconfiei de nada. Em seguida, mais uma surpresa: descemos para o restaurante do hotel e encontrei toda a minha família e o sobrinho do Francisco, o Guilherme Siqueira Campos”, conta a noiva para o GPS.

A criação da aliança de noivado, assinada por Marisa Clermann, foi acompanhada de perto por Francisco, que participou do processo de cravar o diamante na peça.

Enfim, o dia da celebração do matrimônio. Com ajuda da mãe, Cristiane Dias, e da irmã, Mariana, Renata teve um casamento dos sonhos que tinha quando ainda pequena. “Acho que as minhas primeiras palavras foram ‘mamãe’ e ‘casamento'”, brinca a arquiteta.

Presidida por Dom Marconi e concelebrada pelo Padre Francisco, amigos da família da noiva, a cerimônia foi realizada no Recanto das Águas e contou com a presença de cerca de 200 convidados.

“Sempre quis me casar ao ar livre. Olhamos vinícolas no Sul e fazendas em São Paulo, mas escolhemos ficar em casa”, compartilha Renata.

Em um vestido com bordados e rendas assinado por Fernando Peixoto, Renata subiu ao altar ao som de uma música composta por Bruno Arsky, criada com partes da canção-tema do filme A Bela e a Fera.

Com decoração de Nativa Festas, a festa que seguiu a cerimônia foi realizada no jardim também do Recanto das Águas. Romântica, colorida e criativa foram as três palavras escolhidas por Renata para definir a noite.

O buffet e o open bar ficaram por conta de Junior Menezes, enquanto os doces foram criados pela TB Cakes and Sweet. Os bem-casados, que não poderiam ficar de fora da comemoração, foram assinados por Cecília Falcão.

A banda Carnavalia e o DJ Filipe Alencar foram os responsáveis por fazer os convidados dançarem durante toda a festa.

Renata e Francisco seguem para a lua-de-mel em Termas de Araxá. Em seguida, os recém-casados embarcarão rumo à Serra da Canastra e, no fim do ano, o destino será a África.

The post Renata Cortopassi e Francisco Campos: a união selada no Recanto das Águas first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .