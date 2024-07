Beatriz Lima Leal Listras de marinheiro estão de volta

Todos a bordo! As listras de marinheiro estão de volta às tendências de moda. Elas surgiram em 1858 no uniforme da Marinha francesa, e anos depois, na década de 1910, ganhou releitura através das mãos de Gabrielle “Coco” Chanel, enquanto em 1960, uma das atrizes responsáveis por popularizar a estampa foi Brigitte Bardot.

Brigitte Bardot em "Brotinho do Outro Mundo" (1956) (Foto: Getty Images) Brigitte Bardot em "O Desprezo" (1963) (Foto: Getty Images) Brigitte Bardot em "Viva Maria!" (1965) (Foto: Getty Images)

Essência do estilo navy, as listras horizontais azuis e brancas, e a gola barco tornaram-se um clássico ao longo dos anos, e recentemente foi aposta de algumas marcas, como Chanel, Dior, Givenchy, Loewe e Valentino, para as próximas estações.

Chanel primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Chanel primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Christian Dior pré-outono 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Givenchy pré-outono 2024 (Foto: reprodução/WWD) Loewe outono-inverno 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Valentino resort 2025 (Foto: cortesia) Valentino resort 2025 (Foto: cortesia)

As listras aparecem em diversas larguras e direções, criando um visual dinâmico e versátil. Seja em blusas, vestidos, saias ou acessórios, as listras proporcionam um toque náutico inconfundível que remete às paisagens costeiras e ao frescor do mar.

