Expovitis Brasil 2024: feira reúne tudo sobre vinhos em Brasília

De capital política para capital do vinho . Durante três dias Brasília será o ponto de encontro para amantes do vinho, produtores e entusiastas da bebida

De 19 a 21 de julho, acontece a Expovitis Brasil 2024 – Feira Nacional de Viticultura, Enologia e Enoturismo. O evento será realizado no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, no PAD-DF, a apenas 1 hora do centro da capital, e vai destacar a riqueza e a diversidade dos vinhos brasileiros, conectando a cadeia produtiva à taça.

Serão mais de 70 vinícolas brasileiras, degustação dos melhores vinhos do país, num total de 250 rótulos, além de palestras e enoturismo. Ao comprar o ingresso, o visitante ganha a taça e poderá fazer a degustação em todas as vinícolas expositoras do evento.

Durante esses três dias haverá também visitas aos vinhedos e vinícolas da região. A Feira terá ainda setores de maquinários, implementos e insumos enológicos; equipamentos para a produção de uvas e para a elaboração de vinhos.

A iniciativa visa maior valorização e divulgação do Planalto Central, que desponta na vitivinicultura, com o cultivo de uvas e instalação de vinícolas, profissionalização da agricultura familiar e impulsionamento do turismo.

Na programação, palestras, bate-papo sobre Manejo de Dupla Poda na Videira; Vinhos Brasileiros: qualidade, oportunidades e desafios Tecnologias aplicáveis aos terroirs brasileiros; a Evolução do Vinho Brasileiro – as regiões vitivinícolas; Madeiras Brasileiras: contributos para a expressão do terroir no vinho; Vinho e Turismo; Vinho e Saúde – a verdade que seu coração precisa saber; Vinhos de Inverno; Dupla Poda; Harmonizações; Tendências de Consumo entre outros temas.

A expectativa de público é de 4000 pessoas por dia e quem passar pela feira também vai poder assistir shows de grandes artistas. “Muito mais que feira de vinho, a Expovitis também dá oportunidade ao público de apreciar uma boa dose de cultura com os artistas que vão levar música ao nosso evento”, afirma Ronaldo Triacca, presidente do evento.

A programação cultural começa com show do cantor Zeca Baleiro no dia 19 de julho. No dia 20, a dupla gaúcha Kleiton & Kledir faz a festa e encerramento fica por conta da banda 14 Bis no dia 21.

Serviço

Expovitis Brasil 2024 – Feira Nacional de Viticultura, Enologia e Enoturismo

Data: 19 a 21 de julho de 2024

Horário: A partir das 13 horas (eventos no auditório) e a partir das 15h (abertura dos estandes)

Local: Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, BR 251 Km 5 – PAD-DF Brasília

Ingressos:

R$ 95 para um dia

R$ 170 para dois dias

R$ 210 para três dias

