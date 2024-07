ESTADÃO CONTEÚDO Dupla masculina de brasileiros cai nas oitavas de Wimbledon

Os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos encerraram a participação nas oitavas de final em Wimbledon , nesta segunda-feira (8), com a derrota por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7 a 1) e 6/2 para a dupla formada pelo finlandês Harri Heliovaara e pelo britânico Henry Patten em 1h23.

A dupla deixa o tradicional torneio inglês após duas vitórias com direito a três tie breaks. Agora, o Brasil tem como representantes no Grand Slam britânico apenas Rafael Matos e Luisa Stefani nas duplas mistas.

Melo gostou do desempenho no primeiro set, mas admitiu que a dupla não conseguiu sustentar o ritmo na disputa da segunda parcial. Segundo ele, essa queda de rendimento foi fundamental para o revés.

“Hoje não deu para nós aqui. Eles jogaram realmente muito bem. Acho que o Patten sobressaiu no jogo. Jogamos um belo primeiro set. Tivemos uma oportunidade de break para passar na frente, que poderia ter mudado o jogo. De qualquer forma, foi uma boa campanha. Temos um belo caminho pela frente” , afirmou Marcelo Melo.

Melo e Matos jogaram uma sequência de três torneios na grama e foram campeões do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha. Além de Wimbledon e do torneio alemão, eles também estiveram presentes no ATP de Eastbourne, na Inglaterra.

