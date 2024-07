Redação GPS Coreia do Sul tem primeiro museu de áudio do mundo

O primeiro museu do mundo dedicado a contar a história do áudio foi inaugurado na Coreia do Sul. O Audeum Audio Museum fica em Seul. A visita ao edifício de sete andares é interativa e apresenta uma grande coleção de equipamentos de reprodução sonora do mundo todo, entre o final do século 19 até 1960.

Um fonógrafo inventado por Thomas Edison em 1877, um alto-falante antigo da empresa americana Western Electric e mais de 100 mil discos fazem parte do acervo, que leva os visitantes a uma viagem no tempo pela história do som. O espaço ainda é responsável pela preservação fonográfica e na pesquisa.

Projetado pelo arquiteto japonês Kengo Kuma, a arquitetura é baseada em aspectos da natureza, a fachada é coberta por milhares de tubos compridos de alumínio, inspirados nos raios de luz que mudam ao longo do dia.

Localizado em Cheonggye, bairro que conta com vista para as montanhas, a visita guiada deve ser agendada pelo site oficial , tem entrada é gratuita e é permitida para maiores de 14 anos.

