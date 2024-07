Caio Barbieri Conferência Distrital dos Direitos das Pessoas LGBTQIA será realizada em 2025

Nesta segunda-feira (8), a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal ( Sejus ) publicou a portaria no 654/2024, que trata da realização da 4ª Conferência Distrital dos Direitos das Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queers, Intersexuais, Assexuais e Outras (4ª CDDP LGBTQIA+). O evento, que terá como tema Construindo a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA + , será realizado em 19 e 20 de março de 2025 no DF.

A conferência será presidida pela Sejus, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos e de Igualdade Racial (Subdhir). A comissão organizadora será composta paritariamente por membros do poder público e da sociedade civil, designados por ato da Sejus, e deverá elaborar o regimento interno, bem como coordenar, supervisionar e promover a realização da conferência.

O documento elencou como objetivos da 4ª Conferência Distrital dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+:

⇒ Propor diretrizes para a criação e a implementação de políticas públicas destinadas ao enfrentamento da discriminação contra as pessoas LGBTQIA+ e à promoção dos direitos humanos e da cidadania das pessoas LGBTQIA+;

⇒ Elaborar diretrizes para a criação do Plano Nacional de Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania das Pessoas LGBTQIA+;

⇒ Eleger os delegados e as delegadas para participarem da 4a CDDP LGBTQIA+.

Projeto Empreendedor LGBT

O Espaço Cidadania Criativa, localizado na Galeria dos Estados, nas passagens subterrâneas que conectam o Setor Comercial Sul (SCS) ao Setor Bancário Sul (SBS), administrado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), está promovendo o projeto Empreendedor LGBT até a próxima quarta-feira (10).

Com o objetivo de apoiar e dar visibilidade a empreendedores ligados à causa LGBTQIAP+, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, visitantes podem conferir os trabalhos e os produtos expostos no local. Neste ano, durante o período do projeto, dez empreendedores diferentes estão se revezando para exporem seus artigos.

A Subdhir é responsável pela iniciativa que visa promover ações que defendem os direitos humanos e a igualdade racial, entre outras causas.

The post Conferência Distrital dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ será realizada em 2025 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .