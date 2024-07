Redação GPS Com quatro mil pessoas, Sesc Tradições Juninas encerra temporada

Mais uma temporada concluída com sucesso. Nesse fim de semana, o Sesc Tradições Juninas levou quatro mil pessoas para curtir uma festança temática no Sesc Milton Carlos, localizado no Guará . Os dois dias de evento tiveram som de Felippe Rodrigues e da banda Pé de Cerrado. As quadrilhas Coisa da Roça e Reboliço também animaram o evento.

Durante todo o circuito junino, o Sesc DF levou a cultura das Festas Juninas para diversas localidades do Distrito Federal, proporcionando muitas comidas típicas, shows de artistas regionais e nacionais, além de apresentações de quadrilhas.

A jornada começou na unidade Sesc Taguatinga Sul e passou por Ceilândia, 913 Sul, 504 Sul, Taguatinga Norte, Gama, finalizando no Guará. Ao todo, mais de 58 mil pessoas participaram do evento este ano.

O Presidente do Sistema Fecomércio, José Aparecido Freire; o Diretor Regional do Sesc DF, Valcides de Araújo; o Diretor administrativo financeiro, Janderson Evans; o Diretor de projetos sociais, Guilherme Reineken e os conselheiros do Sesc e Senac foram algumas das autoridades que marcaram presença.

O braço solidário do Sesc-DF garantiu com quase 60 toneladas de alimentos não perecíveis arrecadadas para o Sesc Mesa Brasil, contando com todas as festas realizadas.

O Diretor Regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo, comentou sobre o sucesso da temporada.

“Recebemos um público imenso em todas as unidades do Sesc do Distrito Federal. Foram 58 mil pessoas que tiveram a oportunidade de assistir às apresentações de mais de 30 artistas, e ainda contribuíram para arrecadar quase 60 toneladas de alimentos para o Sesc Mesa Brasil. É com muita alegria que fazemos esse balanço após o último dia de festa no Guará, encerrando 13 dias de celebração”.

