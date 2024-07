Redação GPS Colônia de férias do Planetário de Brasília está com inscrições abertas

As inscrições para a aguardada colônia de férias do Planetário de Brasília foram abertas nesta segunda-feira (8). Os responsáveis pelas crianças devem se dirigir à bilheteria do Planetário, com documentos de identificação e uma doação de agasalho ou alimento não perecível. O atendimento para inscrições será das 8h às 18h, e a participação é gratuita.

A colônia de férias acontecerá entre os dias 16 e 19 de julho, sempre das 8h às 12h. As atividades são destinadas a crianças de diferentes faixas etárias. Nos dias 16 e 17 de julho, as atividades serão voltadas para crianças de 6 a 8 anos, enquanto nos dias 18 e 19 de julho, o público-alvo serão crianças de 9 a 12 anos. Cada dia contará com 25 vagas.

Os participantes terão a oportunidade de explorar as exposições permanentes do Planetário, assistir a exibições na cúpula e participar de oficinas pedagógicas de astronomia.

Durante o mês de julho, o Planetário de Brasília também oferecerá sessões na cúpula em diversos horários: 11h, 14h30, 16h, 17h e 18h. Os ingressos para essas sessões devem ser retirados na bilheteria 30 minutos antes do início.

O Planetário de Brasília está localizado no Eixo Monumental, ao lado do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Para mais informações, consulte a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação .

Serviço:

Colônia de Férias do Planetário de Brasília

Quando: dias 16 e 17 (crianças de 6 a 8 anos) | 18 e 19 (crianças de 9 a 12 anos)

Horário: das 8h às 12h

Inscrições: bilheteria do Planetário – das 8h às 18h

Endereço: Eixo Monumental (ao lado do Centro de Convenções Ulysses Guimarães).

