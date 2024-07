Clareamento capilar com limão: conheça os perigos da trend

O verão no Hemisfério Norte está trazendo consigo uma nova moda de beleza que está viralizando nas redes sociais. A tendência, popularizada pelas hashtags #lemonhighlights e #lemonchallenge no TikTok, envolve aplicar suco de limão nos cabelos e deixá-los expostos ao sol para obter um efeito loiro, descolorido.

A dermatologista Paula Colpas, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), explica como essa técnica funciona e os riscos que ela pode representar. “O limão possui compostos fotossensibilizantes que, ao entrarem em contato com o sol, aumentam a sensibilidade dos cabelos à radiação UV, decompondo os grânulos de melanina e clareando os fios”, detalha Paula.

No entanto, a dermatologista adverte sobre os perigos dessa prática para a saúde capilar. “Embora clareie os cabelos, o limão sensibiliza os fios, deixando-os desprotegidos contra o sol, alterando o brilho, causando ressecamento, aumentando o risco de quebra e perda de elasticidade. Isso ocorre porque a acidez do limão danifica as cutículas capilares”, alerta a especialista.

A especialista explica que essa exposição pode provocar uma reação intensa, tornando as áreas afetadas sensíveis e manchadas. As queimaduras resultantes podem demorar semanas ou até meses para cicatrizar completamente.

“Se o suco de limão entra em contato com a pele e é exposto ao sol, pode causar queimaduras e manchas indesejadas. Em alguns vídeos, pessoas aplicam o limão diretamente nos cabelos com as mãos, enquanto estão no sol da praia, o que é extremamente perigoso. Não se pode aplicar limão diretamente na pele, especialmente antes de se expor ao sol”, afirma Paula.

A profissional explica que é essencial estar atento aos riscos associados a tratamentos de beleza caseiras que circulam nas redes sociais, priorizando sempre a saúde e a integridade da pele e dos cabelos. “Optar por produtos testados e aprovados por especialistas é sempre a escolha mais segura e eficaz”, conclui.

